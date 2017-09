Úgy ér véget, hogy folytatják a Keresztúri estéket

Tavasszal indult útjára a Keresztúri esték rendezvénysorozat a bodrogkeresztúri Henye Borbárban, azzal a céllal, hogy péntek esténként nívós kulturális élményekkel ajándékozzák meg az érdeklődőket. A nyári szezon ugyan már véget ért, de a programsorozat folytatódik.

Nyáron szünet lesz

– Így van – mondja Kolár Krisztina, a Keresztúri esték szervezője. – A nyári szezon lezárása azt jelenti, hogy a szabadtéri koncertek fejeződtek be, de egyébként is úgy terveztük, hogy október végéig folytatjuk az előadásokat. Eddig várakozáson felüli nagy sikert arattak a koncertek. Kialakult egy törzsközönség, akik hétről hétre ellátogattak hozzánk, de mindig találkoztunk új arcokkal is. A nézőszám elég változatos volt. Akadt, hogy csak harmincan voltak, de olyan fellépőnk is volt, akire több mint kétszázan voltak kíváncsiak. Kicsit kísérleti évad ez az első, de az látszik, igény van az ilyen programokra. Ugyanakkor a nyári szezonban azt is be kellett látnunk, kicsit „elveszünk” a nagy fesztiválok között, ezért úgy döntöttünk, jövő nyáron szüneteltetjük majd a Keresztúri estéket.

Folytatják

Ez azonban nem jelenti azt, hogy véget érne a sorozat.

– Egy másik döntést is hoztunk, mégpedig azt, hogy tovább folytatjuk az idei évadot – mondja Kolár Krisztina. – Eredetileg október végén lenne az utolsó koncert, de úgy döntöttünk, akkor még nem zárjuk le az évadot, hanem folytatjuk tovább, egészen 2018. május végéig, azaz aki nívós kulturális élményre vágyik, az ősszel, télen és tavasszal is megtalálhat minket. További változás az, hogy péntek estéről áttesszük a rendezvényeket szombat este hét órára. Ezen a hétvégén Tompos Kátya látogat el hozzánk, és már most meglehetősen nagy az előzetes érdeklődés. A novembertől fellépő művészekkel egyelőre folynak a tárgyalások, ezért előre még nem tudom elmondani, kik jönnek hozzánk, de amint kialakul a végleges program, akkor tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.

– ÉM-BG –

Alapítványt támogatnak

A Keresztúri estéknek helyet adó Henye Borbár Bodrogkeresztúrból a Tarcali úton át közelíthető meg. A programokra a belépő ezer forint, amellyel a szervezők a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatják.

