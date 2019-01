Ugrott az első jogsi a Turulnál

Kettős záróvonalat lépett át és kezdett előzésbe egy kamionos a 3-as számú főközlekedési úton Szikszó közelében – vagy, ahogy a legtöbben ismerik az emelkedőt, a Turulnál –, ahol korábban több súlyos és halálos sérüléssel járó közúti közlekedési baleset is történt. A hatóság elsőfokú határozatában eltiltotta a sofőrt a vezetéstől.

Sok volt a baleset

Október közepén számoltunk be róla, hogy a biztonságosabb közlekedés érdekében megváltozott a forgalmi rend a 3-as főút egy szakaszán, az előzés tiltásától pedig minden érintett a biztonságosabb közlekedést, tehát a balesetek csökkenését is várja. Ezen a szakaszon ugyanis rendszeresen előfordultak komolyabb balesetek, tavaly nyáron például öt autó volt érintett egy – pontosan előzésből fakadó – balesetben. Októbertől azonban kettős záróvonal felfestésével tilos lett az előzés a Tornyosnémeti felé vezető sávban a 3-as számú főúton, a Turul emlékmű és az onga­újfalui elágazás között a biztonságosabb közlekedés érdekében. A forgalmirend-változást KRESZ-táblákkal is jelzik.

Füzesséri József, Szikszó polgármestere közösségi oldalán írt akkor arról, hogy „az előzetes tárgyalások és bejárások után, Szikszó irányában Miskolc felől a Turulon előzni tilos táblát helyeztek ki, és a dupla záróvonal felfestése is megtörtént”.

Vegyes fogadtatás

A polgármester bejegyzése alatt elég vegyes fogadtatásra talált a forgalmirend-változás a hozzászólások alapján. Volt, aki azt írta, hogy végre, sokkal hamarabb szükség lett volna már a tiltásra, de olyan is, aki agyrémnek nevezte azt az intézkedést, ami ott tiltja az előzést, ahol „Szikszóig jól belátható az út”.

Rajtavesztett a kamionos

Függetlenül attól, hogy az autósok egyetértenek a forgalmi rend változásával, vagy sem, a rendőrség nem veszi félvállról azt, és komolyan gondolják az ellenőrzést és a szankcionálást is. Ennek – egészen pontosan a be nem tartott KRESZ-szabályoknak – esett áldozatául egy kamion sofőrje, illetve az illető vezetői engedélye. Január 17-én, reggel ugyanis a megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 3-as számú főközlekedési úton, a „Turul lejtőnél” figyelmen kívül hagyta az előzni tilos közúti jelzőtáblát. A jármű sofőrje a kettős záróvonalat is átlépte, majd megelőzte az előtte haladó másik nyerges vontatót. A tetten ért sofőrt előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol beismerte a szabálysértés elkövetését. A hatóság – a még aznap meghozott – elsőfokú határozatában az 51 éves kamionsofőrt három hónapra eltiltotta a járművezetéstől és pénzbírsággal is sújtotta.

Nem kukoricáznak

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti ellenőrzésekkor a kiemelt szabálysértéseket elkövetőkkel szemben alkalmazzák az azonnali intézkedés elvét a közlekedés biztonsága érdekében.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA