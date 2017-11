– Üdvözlöm a hölgyeket, szabad a kabátot? Parancsoljanak helyet foglalni! – mondja az udvarias pincér, majd az ebédre érkező vendégeket az asztalhoz kíséri. És mint az az éttermekben szokás, érkezik az étlap, a vendégek először italt rendelnek. A pincér gyakorlottan végzi feladatát. Végül az étterem megtelik, de ezúttal minden asztalnak saját felszolgálója van, akik most kivételesen nem csak a vendégek kedvében járnak, hanem a vizsgabizottság kedvében is.

Azt reméljük, hogy egyre több fiatal fog szakmát választani.” Bihall Tamás

Pincérek, szakácsok

A BOKIK által szervezett mestervizsga-díszebéden jártunk kedden, melyet az MSZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanüzemében rendeztek. Olyan szakácsok és pincérek tettek mestervizsgát, akik már komoly szakmai tudással és gyakorlattal rendelkeznek. Amíg a pincérek italt töltenek és felszolgálják az előételt, alkalmunk adódik beszélgetni Bihall Tamással, a BOKIK elnökével.

Megtudjuk, ezen a napon 11 pincér és 10 szakács tesz mestervizsgát. Ez szép számnak mondható, hiszen ezekre a szakmákra is jellemző a munkaerőhiány.

– Remélhetőleg az itt megszerzett tudástöbblet Miskolcon, a megyében marad – hangsúlyozta az elnök. Hozzátette: régóta törekszenek arra, hogy minél több jó szakember mestervizsgát tehessen. Egyrészt azért, mert a mesterfokozat minőséget jelent, de azért is, mert a szakképzési törvény módosítása alapján tanulóneveléssel csak olyan vállalkozások foglalkozhatnak, ahol mestervégzettségű szakember is dolgozik.

Megítélése szerint színvonalas csapat vizsgázott kedden. Kiemelte: mindkét szakmában fontos a minőség, hiszen a vendégek elvárásainak kell megfelelniük az itt dolgozóknak. A munkaerőhiányra pedig megoldás lehet, hogy a BOKIK a pályaorientáció során igyekszik a fiatalok figyelmébe ajánlani a hiányszakmákat, a kormánnyal együttműködve pedig komoly ösztöndíjak kapcsolódnak ezekhez a képzésekhez, havi 30–50 ezer forint.

– Azt reméljük, hogy egyre több fiatal fog szakmát választani, amit mi lényegesen előnyösebbnek tartunk, mint egy általános gimnáziumi beiskolázást. Reméljük, hogy előbb-utóbb elérjük azt az ingerküszöböt, ami felett a szakmaválasztás vonzó lesz a fiatalok számára – fogalmazott Bihall Tamás.

Vizsgamenü

Az asztaloknál már az előételt kóstolgatják. A tanüzemben most egyébként a BOKIK dolgozói és a kamara által meghívott vendégek ebédelnek. A pincéreket nem zavarhatjuk, de hátul, a tankonyhában már befejeződött a főzés, hiszen a vizsgamenüt tálalják fel a pincérek.

Kokavecz Sándor szakács vállalkozik egy kis beszélgetésre. Mint mondja, ő 26 éve van a pályán, ebből 13-at a lillafüredi Hotel Palotában töltött, jelenleg is ott dolgozik.

– Az édesanyám felszolgáló volt, azért választottam én is a vendéglátást. A díszebéd fogásait nem tartottam túl nehéznek, de természetesen mindent a legjobb színvonalon kellett elkészíteni. Úgy érzem, jól sikerült, de az értékelést majd a séfurak hozzák meg – fogalmaz Sándor. Ő is megemlíti, hogy a mesterfokozat főleg a tanulók fogadása miatt fontos. De azért is, mert szeretne továbbtanulni, a zöldségartisztika tudományát elsajátítani. Visszatérünk az ebédlőbe, ahol Krupla József mesterbizottsági tag, egyébként a miskolci Alabárdos Étterem tulajdonosa figyeli a vizsgázó pincérek minden mozdulatát.

Elmondja: a pincérek komolyan vették a próbatételt, jól felkészültek. A fiatalabbak erőssége az elméleti tudás, az idősebbekké pedig a rutin és a gyakorlat. A jó pincérnek mindenre figyelnie kell. Nemcsak a terítés, a felszolgálás a dolga, hanem a vendéggel való udvarias bánásmód és kommunikáció, sorolta a vizsgabiztos.

A mestervizsga fogásai

Frissen füstölt pisztrángfilé szezámmagos zsömlécskével

Fácán erőleves saját húsával, zöldségeivel, márványozott fürjtojással

Roséra sült kacsamell polentaágyon, brokkolifelfújttal, ribizlimártással

Báránycotlet parmezános jázminrizstallérral, baconös karottával, rozmaringos paradicsomchips-szel, saját jusvel

Mentás túróhab tokajiaszú-alagútban, mandulastifttel

Mesteri ízelítőt kaptak

Természetesen megkérdeztük a vendégeket is. Szarkáné Sipos Szonja elismerően szólt az ő asztalánál vizsgázó pincérről.

– Minden rendben volt, a fiatalember udvarias, figyelmes, úgy éreztem magam, mint egy igazi étteremben. A menü különleges, most egy kis ízelítőt kaptunk a mesterszakácsok főztjéből és a mesterpincérek munkájából – fogalmazott.

