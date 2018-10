Tuzson Bence: több mint száz szakma segíti a fiatalok pályaválasztását a SzakMÁzz! kiállításon

Az államtitkár szerint egy ország csak akkor lesz sikeres, ha polgárai is sikeresek, amihez elengedhetetlen, hogy az élet olyan fontos döntéseit, mint a pályaválasztás jól hozzák meg. Ez a rendezvény segítséget nyújt ebben, hidat képez a fiatalok döntése és a szakma, a piac között. Iskolák, szakképzési intézmények, állami vállalatok és a magánszektorhoz köthető cégek mutatkoznak be a kiállításon, ahol a szakmák ki is próbálhatók – tette hozzá a Fővárosi Kormányhivatal által szervezett rendezvényen.

Uzsák Katalin, Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója szerint fontos, hogy a fiatalok tájékozódjanak a szakma elhelyezkedési lehetőségeiről, amelyben a kormányhivatal segítséget tud nyújtani. A kormányhivatal célja és feladata, hogy elősegítse a munkaerőpiacon a kereslet és a kínálat egyensúlyának elérését és megtartását.

A főigazgató az MTI-nek elmondta, hogy a kétnapos rendezvényre elsősorban 7. és 8. osztályos tanulókat várnak, idén 324 általános iskola ilyen korú diákja kapott meghívást, ugyanakkor érkezhetnek olyan érdeklődők is, akik új szakmát sajátítanának el. A kiállításon tavalyhoz hasonlóan idén is több mint 10 ezer látogatóra számítanak.

Az ingyenesen látogatható rendezvény kedden és szerdán 9 és 16 óra között várja az érdeklődőket.

-MTI-

