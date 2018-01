Turisztikai fejlesztés Mezőkövesden

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott pályázaton a TOP projekt során egyebek mellett kialakítanak egy látogatóközpontot, kézművesműhelyeket, valamint felújítják a Táncpajtát.

A projekt több elemből áll: egyrészt parképítést terveznek, a meglévő növényzet és idős fák megtartásával és a zöldfelület rekonstrukciójával. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba elvitt úgynevezett „Üstökös házat” visszaépítik, mely tájházként fog funkcionálni. Ezenkívül bútorfestő-, tojásfestő-, hímzőalkotóház kialakítását és a Táncpajta felújítását, téliesítését tartalmazza a pályázat. A felújított épületben interaktív módon mutatják majd be a Hadas történetét, továbbá egy matyó ajándékboltot, kávézót és szükséges szociális helyiségeket is kialakítanak. Ezenfelül az érintett közterületek rekonstrukciója is megvalósul.

– ÉM –

