Türelmetlen, agresszív sofőrök – vezetéskor előjön a személyiség

Szakemberek, sőt a rendőrség szerint is romlik az utakon a vezetési morál, mindenki siet, türelmetlen, és egyre kevésbé tartják be az emberek a közlekedés írott, vagy éppen íratlan szabályait. Jól ismert közlekedési szituáció például a párhuzamos közlekedésben a belső sáv használata, egymás leszorítása, villogás, ledudálás, befékezés, versenyzés, amely nem egyszer vezetett már balesethez, és amelynek kapcsán a rendőrség szakembere már elmondta lapunknak, hogy mindegyik eset kimeríti a közlekedési veszélyeztetés fogalmát, így eljárást indítanak, ha jelzés érkezik, szemtanú, vagy felvétel van az esetről.

Ha már megvan a jogosít­vány, egy idő után mindenkinek előjön a saját sze­mélyisége vezetés közben is. Mihály Zsolt

De hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, miként lehet rá felkészülni, vagy lehet, kell-e egyáltalán? Erről kérdeztük Mihály Zsolt vezetési oktatót.

Sávváltási problémák?

– Sok teherautóst képzek, jönnek 5-10 éves jogosít­vánnyal, és nagyon rosszul vezetnek. Meg szokták kérdezni, amikor motorra, teherautóra jönnek, hogy ha nem sikerült a KRESZ-vizsga, akkor elveszik a B-s jogsiját is? Azt szoktam válaszolni, hogy sajnos nem, pedig kellene. Ha valaki megbukik a motoros vizsgán KRESZ-ből, akkor teherautót még vezethet nyugodtan például? – teszi fel az elgondolkodtató kérdést a szakember.

Ahogy mondja, ő nem enged a 21-ből, ami kell, az kell, de sok olyan kollégája van, aki szintén felkészíti a tanulókat mindenre. A sávhasználat kapcsán azt mondja, kényszeríti a tanulóit arra, hogy a külső sávban közlekedjenek, és lehetőleg ezt szokják meg.

– Mindenki a belső sávban igyekszik közlekedni, és ennek nem az az oka, hogy ott szeret, hanem tapasztalatom szerint az, hogy nem tudnak jól sávot váltani az emberek, szenvednek vele, ezért inkább kerülik. Kifogás szokott lenni, hogy azért nem mennek a külső sávban, mert mindig meg kell állni a jobbra kanyarodók miatt, de ha normális követési távolságot hagyok, akkor egy gázelvétellel is meg lehet oldani fékezés nélkül, hogy elengedjük a jobbra kanyarodókat. Miért nem tartanak megfelelő követési távolságot az emberek? Mert azt gondolják, hogy akkor bejön közéjük valaki. Lehet, hogy így van, csak nem értem mi ezzel a gond – sorolja a tapasztalatait Mihály Zsolt.

Amíg le nem vizsgázik a tanuló, addig úgy vezet, ahogy arra az oktatója kényszeríti. Ha már megvan a jogosítvány, akkor elveszítik ezt a kontrollt és egy idő után mindenkinek előjön a saját személyisége vezetés közben is – magyarázza az oktató.

Vezetői típusok

– Aki az életben is kapkod, idegeskedő típus, az vezetni is így fog. Van, aki nagyon nehezen tud dönteni, és vezetés közben is gondot okoz ez neki. Nem véletlen, hogy a baleseti veszélyeztetés grafikonja szerint a jogosítvány megszerzése után csökken az érték, majd olyan négy év múlva megemelkedik a baleseti veszélyeztetettség, hiszen magabiztossá válik a sofőr, és ilyenkor szenvednek a legtöbben balesetet. Azt gondolja, hogy jól, hibátlanul vezet, és könnyebben hibázik. Hét év után már újra csökken, mert megszerzi azt a rutint, ami átsegíti a helyzeteken, akkor is, ha nem mindig tartja be a szabályokat, vagy hibázik – teszi hozzá.

Véleménye szerint tehát az ember habitusától, személyiségétől nagyban függ, hogyan vezet, és ezen hosszú távon a legjobb oktató sem tud segíteni. A legbiztosabb megoldás saját épségünk, a balesetek, vagy kényelmetlen szituációk elkerüléséhez, ha ezekbe bele sem megyünk, és nyugodtan, kiegyensúlyozottan igyekszünk viselkedni a volán mögött.

ÉM-HI

