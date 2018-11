Túlélni a hideg telet Miskolcon

A készülődés a télre című program keretében szombaton a csanyiki vadasparkba látogatók megtudhatták, hogy a hazánkban honos fajok mellett az egzotikus állatok hogyan vészelik át a hideget.

Játszva tanulnak

– A Magyar Madártani Egyesület tagjaként hallottam erről a lehetőségről, elhoztam magammal a kislányomat, aki imádja a természetet és érdeklődik a Kárpát-medence élővilága iránt. Gyakran túrázunk és szívesen jön madarászni is. Elég sok megfigyelésen részt vett már, melynek köszönhetően jól ismeri a madarakat – sorolta Sallai István, aki szerint több ilyen megmozdulásra lenne szükség, hisz a vadaspark által szervezett esemény a természet szeretetére ösztönzi az apróságokat, akik rengeteget tanulnak ilyenkor.

– Nagyon jól érzem magam és imádok ide járni – reagált érdeklődésünkre Sallai Enikő, aki azt is elárulta, eddigi legszebb kiránduló élményét is itt élte át az állatkertek éjszakáján.

Az esemény résztvevői nemcsak passzív nézelődők voltak, hiszen a dolgozók igyekeztek izgalmas feladatokkal bevonni a munkába az érdeklődőket.

Téli álmot alszik a teknős is

– Gyakran jövünk hétvégén ide, nem is sejtettük, hogy ma különleges látnivalók is lesznek. Itt játszva tanulnak a gyerekeim,imádom a tartalmas programokat, szeretek velük kimozdulni és járni az erdőt – magyarázta Szöghy Hajnalka, aki lányát és fiát is elvitte a vadasparkba.

A felnőttek és gyermekek egyaránt készíthettek madárkalácsot, vagy segíthettek átpakolni a szunyókáló teknősöket a téli rejtekhelyükre.

– A látogatók többsége kíváncsi rá, hogy a nálunk élő trópusi és sivatagi őshonos fajok milyen körülmények között tudják itt átvészelni a telet. Egy részüknek speciális belső teret kell biztosítanunk, míg akadnak olyanok is, például a szibériai tigriseink, vagy a tevék, akik kifejezetten jól alkalmazkodnak az időjárási viszontagságokhoz. Utóbbiaknak ilyenkor megvastagszik a bundájuk, amit tavasszal levedlenek. Télen sok lakónknak magasabb kalóriatartalmú ételeket biztosítunk, ám vannak olyan élőlények, melyek átalusszák a hideg évszakot – magyarázta Kövesdi Kinga, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark zoo­pedagógusa.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA