Túl nagy falat volt a Myjava csapata a Vegyésznek

A magyar bajnokságban sikeresen megvívott két találkozó után, a Közép-európai MEVZA Kupában is megkezdte a szereplését a Vegyész RC-Kazincbarcika. A borsodi sárga-kékek a nyitó fordulóban a felvidéki Myjavaba voltak hivatalosak, ahol kezdésként a vendéglátókkal csaptak össze.

Remek szellemben, lendületesen nyitotta a találkozót Daniel Oravec csapata, de a szlovákok hamar rendezni tudták a sorokat, így az első technikai szünetnél 8-7-re már ők álltak jobban. A hazaiak jól dolgoztak a blokkról, maximálisan kihasználták azt, hogy a Vegyész-sáncról szinte mindig rossz helyre pattant a labda. Állandósult Myjava három-négypontos vezetése, hiába dolgoztak keményen a barcikai játékosok, sokáig nem csökkent a különbség a felek között. A hajrára fordulva azonban élessé vált a nyitó szett. Ehhez néhány extra teljesítményre volt szükség a Vegyész-részéről, ami ekkor benne volt a játékban. 21-21-nél érte utol a hazaiakat a borsodi együttes, így nagyon szoros és kiélezett végjátékra lehetett számítani. Egy rontott nyitás, majd egy rosszul fogadott hazai szerva azonban döntött, méghozzá a hazaiak javára, akik 26-24-re hozták a meccs első felvonását.

Robbantott a Myjava

A myjavai csapat lendületben maradt, tovább tudták vinni azt a ponterős játékot, amivel előnyt szereztek a Barcikával szemben. Az első kötelező szünetnél még csak négy pont volt a borsodiak hátránya, ezután viszont tovább nőtt a különbség a felek között. Remek sorozatot kaptak el a vendéglátók, blokkban és támadásban is felülmúlták Mészárosékat. 16-7-nél már látszott, hogy kevés az esély a visszakapaszkodásra. A Vegyész mestere kettős cserével igyekezett felrázni a társaságot, Árva mellett Gebhardt is pályára lépett a szett középső szakaszában. A Myjavát azonban csak tisztes távolból követték, reális esély ekkor már nem volt a fordításra. A szlovákok vigyáztak az előnyükre, így magabiztosan hozták a második felvonást. Még egy órája sem tartott a meccs, máris jelentős hátrányban voltak Banaiék. Mélyről kellett volna visszakapaszkodni, hiszen a szlovákok lendületben voltak a nagy különbséggel megnyert játékrész után. A Vegyész azonban nem adta fel, a szépítésért harcoltak a sárga-kékek. A meccs folyamán itt jött el az az egyetlen olyan periódus, amikor sikerült valamelyest meglépni a vendéglátóktól, 5-8. Oravec forgatta a csapatát, például a liberó nem csupán a megszokott helyén védekezett. Nem sokkal később azonban fordult a kocka, hirtelen egált mutatott az eredményjelző, aztán visszaállt a korábbi rend. A hazai feladó jól mozgatta a hálónál a Vegyész játékosait, a szétnyíló blokkok mellett így Matús Koncék sok támadásukat ponttal fejezték be. 19-19-nél együtt álltak a felek, majd a Spartak a szettben először visszavette a vezetést. Mészáros pontatlan megmozdulásai után háromra duzzadt a hazaiak fórja, majd két rossz vendégnyitás el is döntötte a találkozót.

Folytatás szombaton, a szlovén AHC Volley csapata ellen, ugyancsak a szlovákiai településen.

ÉM-ME

Jegyzőkönyv

Spartak Myjava (szlovák) – Vegyész RC-Kazincbarcika

3:0 (24, 12, 23)

Myjava, 300 néző. V.: Gall J., Grabovsky Z. (csehek)

Myjava: Konc, Zeman, Petrás, Inhát, Tarabus, Valo. Csere: Patúc (liberó) Edző: Lubomir Salata.

Vegyész RC: Toronyai, Mészáros D., Juhász, Szabó D., Milev, Banai. Csere: Gebhardt Á. (liberó) Dudás T. (liberó), Kozsla, Blázsovics. Gebhardt N. Edző: Daniel Oravec

Lubomir Salata: – Hazai pályán fontos volt a jó kezdés ebben a sorozatban is.

Daniel Oravec: – Az első és a harmadik szettben a nyitásban és a nyitásfogadásban vétett hibáink döntöttek az ellenfél javára. A csapat most tapasztalja meg, hogy mekkora a különbség a hazai és a nemzetközi porond között.

