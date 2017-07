Túl a ráhangolódáson, most jön a java

Magyarország U20-as női kosárlabda-válogatottja a múlt héten szombattól ezen a héten vasárnapig Portugáliában, az A-csoportos Európa-bajnokságon vesz részt. A 16 csapatos elit tornán három diósgyőri sportember is érdekelt, hiszen a DVTK két kosarasa, Bach Boglárka és Kiss Angelika mellett Magyar Gergely másodedzőként dolgozik a csapat mellett.

A piros-fehér-zöld színek képviselői túlvannak a csoportmeccseken, két győzelemmel és egy vereséggel, kvartettjükben a második helyen végeztek, és a tegnapi szünnap után ma 21.45-től Szerbia ellen játszanak a nyolcaddöntőben.

A bemelegítő szakaszban

Az Eb eddigi élményeiről Bach Boglárkával beszélgettünk, elsőként azt felvetve, hogy „bemelegítő szakaszban”, a csoportmeccseken hogyan működött a csapategység.

– A felkészülés kezdete óta nagy hangsúlyt fektettek az edzők arra, hogy egy csapatként gondolkodjunk és működjünk a pályán, és azon kívül is, és ezt eddig sikerült megvalósítani – mondta Bach Boglárka. – Mindhárom meccsen küzdöttünk egymásért, biztattuk egymást, akármi is állt az eredményjelzőn, és ezt a csapatszellemet nagyon fontos lesz a későbbiekben is megtartani.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az eddig elért három eredmény közül melyik miért úgy alakult, ahogy.

– A három meccsből ugye kettőt megnyertünk, a franciák és a bosnyákok ellenit, a szlovénoktól pedig kikaptunk. A két nyertes találkozó nagyrészt azért alakult így, mert összeszedetten, koncentráltan játszottunk az első perctől az utolsóig – nyilatkozta a diósgyőri kosaras. – A szlovénok elleni mérkőzésen, azokon a kisebb tényezőkön kívül, hogy szinte csak egy embernek ment a játék, illetve, hogy nagyon rossz dobóformát hoztunk, a legnagyobb probléma a hozzáállásunkkal volt. Nagyon rosszul kezdtük a meccset, nem voltunk ott fejben, nem tudtuk megvalósítani azokat a taktikai dolgokat, amiket mérkőzés előtt megbeszéltünk, és mivel ezen, nemcsak néhány percen át, hanem egy fél­időn keresztül nem tudtunk változtatni, ezért vereséget szenvedtünk.

És, hogy miként ment a játék Bach Boglárkának a csoportmeccseken? Erre az érintett a következőket felelte:

– Nekem ebben a csapatban főleg a védekezésből kell kivennem a részem, ami eddig, úgy érzem, sikerült is, emiatt tudtam a pályán tölteni mindhárom meccsen minimum 10 percet. Emellett volt, hogy a támadás is jobban ment, például a franciak ellen, de szerintem mindhárom mérkőzésen, mondhatni, hogy jól ment a játék, és számíthattak rám az edzők.

A nyolcaddöntőről

Azt is megkérdeztük az U20-as válogatott játékostól: mire számít a szerbek ellen, mit lehet, érdemes tudni róluk?

– A szerbek legfőbb ismérve, hogy nagyon kellemetlen tud lenni a játékuk, hiszen védekezésben és támadásban is rendkívül agresszívek – felelte Bach Boglárka. – Pluszban ők egy kifejezetten küzdős csapat, akik a végéig harcolni fognak. Mivel nincs kifejezetten nagy centerük, ezért sok gyors indítással próbálnak játszani. Ha ezeket meg tudjuk akadályozni, illetve mi is kellőképpen agresszívek leszünk, és nem engedünk nekik könnyű kosarakat, és emellett tudjuk majd játszani a saját játékunkat, akkor túlléphetünk rajtuk.

Azt is megkérdeztük, hogy van-e valamilyen konkrét cél a csapat elé tűzve, a végső helyezést illetően, amire így válaszolt a kosaras:

– A bennmaradás az alap, de mi nem szeretnénk ezzel megelégedni. Ha bejutunk a legjobb nyolc közé, akkor már jó lenne a legjobb 4 közé is bekerülni. Ez persze egyáltalán nem lenne könnyű, mivel a legjobb 4 közé jutásért a spanyol – portugál meccs győztesével kellene megküzdenünk. Hogy mi lesz a vége, azt nehéz lenne megmondani, de az biztos, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyen zárjunk.

– Berecz Csaba –

Az eddigi magyar mérleg az Eb-n

Csoportkör, C-csoport

1. forduló, július 8. (szombat):

Magyarország – Franciaország 86-65 (25-19, 26-15, 19-17, 16-14).

A DVTK-játékosok pontjai: Bach (5), Kiss A. (2).

2. forduló, július 9. (vasárnap):

Szlovénia – Magyarország 77-55 (27-15, 21-11, 16-16, 13-13).

A DVTK-játékosok pontjai: Kiss A. (5), Bach (1).

3. forduló, július 10. (hétfő):

Magyarország – Bosznia-Hercegovina 97-82 (18-22, 29-20, 23-17, 27-23).

A DVTK-játékosok pontjai: Kiss A. (2), Bach (-).

A csoport végeredménye: 1. Szlovénia 5 pont, 2. Magyarország 5, 3. Franciaország 5, 4. Bosznia-Hercegovina 3. (A pontazonosság miatt az egymás elleni eredmények döntöttek.)

