Tudta, hogy állami támogatással is vásárolhat fagyasztószekrényt?

Tudta, hogy most állami támogatás jár a fagyasztók vásárlása mellé? Akár 45.000 Ft–ot kap, ha A+++ energiabesorolású gépet választ (fagyasztószekrény ajánlatok itt) , ez pedig igencsak kedvező ajánlatnak tűnik. Ha nem csak fagyasztót, de hűtőt is szeretnénk beszerezni, akkor szintén érdemes körülnézni a kínálatban.

A nyár elképzelhetetlen anélkül, hogy rendelkezésünkre állna egy méretben is megfelelő hűtőszekrény. Sok család számára okoz problémát a hűtő és a fagyasztó mérete. A mindennapi rohanásban legtöbben szeretjük a bevásárlásokat a hétvégére halasztani. De hogyan férne el az egész heti hűtendő élelmiszer egyetlen készülék gyomrában? A titok nem más, mint a nagyobbra cserélés. Ugyan a fagyasztóval kombinált hűtők még mindig nagy népszerűségnek örvendenek, de egyre többen választják a külön fagyasztószekrény előnyeit. Ennek pozitívumai nem merülnek ki a hétköznapokban használatos termékek fagyasztásában, hiszen a nyár ízek legjavát is gond nélkül tárolhatjuk segítségükkel.

Nem mehetünk el a nagy áruházláncok akciós ajánlatai mellett sem, hiszen néha meglepően alacsony áron juthatunk hozzá fagyasztott élelmiszerekhez. Ilyenkor érdemes többet is beszerezni belőlük, melyeket az otthoni fagyasztószekrényben gond nélkül tárolhatunk akár hónapokig. Kicsi a hűtőszekrény? Nem elég a hozzá társuló fagyasztó? Ha az ingatlan mérete is megengedi, és el tudjuk helyezni a nagyobb fagyasztót, akkor most különösen megéri beszerezni az új darabot.

,Az online rendelés kényelmét kihasználva ráadásul sokkal olcsóbban hozzájuthatunk még az ismert márkák berendezéseihez is. S hogy miért olyan fontos a márka? Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy háztartási gépek, elektronikai termékek esetében kizárólag az ismert márkák már bevált termékei mellett érdemes letenni a voksot. Ezek garantáltan időtálló minőségben állnak majd rendelkezésre, s ha az évek során mégis meghibásodnának, akkor a javítás is gyorsan megoldható. Használja ki az állami támogatást is, melynek mértéke elérheti akár a 45 ezer forintot is!

