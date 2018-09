Tudományos kutatások, most hétköznapi szemmel

Idén először két napon át nyerhetnek bepillantást a különböző tudományterületek titkaiba a Kutatók Éjszakája látogatói, szeptember 28-án, pénteken és 29-én, szombaton. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, éjszakai kísérleteken és laborbejárásokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével, amelynek célja, hogy a kutatók és fejlesztők munkája széles körben vonzóvá váljon.

Péntek délután a Miskolci Minőségvizsgálati Laboratóriumban jártunk a Magyar Közút Zrt.-nél, ahol az úthálózat ellenőrzésére alkalmas eljárásokkal és gépekkel találkoztunk. Mindezt Tamás József laboratóriumi csoportvezető illusztrálta nagy beleéléssel.

Családoknak ideális

Kovács Mónika kisfiával, Tamással érkezett a bemutatóra, megkérdeztük, hogy miért éppen ezt a szokatlan helyszínt választották.

– Rendszeresen járunk a Kutatók Éjszakájára, mert remek családi programnak tartjuk, de korábban nem volt még minőségvizsgálati bemutató, ezért választottuk most ezt, és a korai, 15 órás időpont is praktikusnak bizonyult. Engem a kíváncsiság hozott ide. Fontosnak tartjuk a minőségbiztosítás kérdését, és a laboratóriumi vizsgálatok is vonzóak számunkra. A fiamat pedig minden közlekedéssel kapcsolatos dolog érdekel, így a közutak is – osztotta meg az anyuka.

Chrabák Péter és párja, Nagy Orsolya szakmabeliként vett részt a programon.

Fontos az utak minősége

– Magam is kutató vagyok, közöm van az anyagtudományhoz és eljárástechnikához is, és nagyjából átlátom, hogy mi történik itt – kezdte a beszélgetést Orsolya.

– A Kutatók Éjszakáját azért szeretem, mert közelebb hozza az embereket a tudományos munkához, és nem valami elvont, misztikus dolognak képzelik el, hanem olyasminek, ami a mindennapjaink része. Most ezt az időpontot választottam, mert érdekelt, hogy Magyarország közúthálózatának a minőségét hogyan vizsgálják a terepen. A Műszaki Földtudományi Karon végeztem a Miskolci Egyetemen, amely szintén egy jól felszerelt eljárástechnikai laboratóriummal rendelkezik, ahol hasonlóak a körülmények, minták és kőzetek – fűzte hozzá Péter.

Detzky Anna

