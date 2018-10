Tudják, hogy az idő nekik dolgozik Edelényben

A Bódva-völgyiek a tizedik helyen állnak a táblázaton. Tizenegy mérkőzésükből csak négyet nyertek meg, hatszor pedig veszítettek – egy döntetlen mellett. A 22-28-as gólkülönbségük 13 ponttal társul, szereplésükre pillanatnyilag nem lehetnek büszkék.

Sok gólt kapnak

– Nagy változásokon mentünk keresztül télen és nyáron egyaránt – kezdte Németh Attila, a klub elnöke. – Több meghatározó játékosunk távozott, ezért új együttest kell építenünk, ennek jegyében tavasszal már egészen biztosan jobban megy majd nekünk a foci. Sok fiatalt építünk be, három tizenkilenc éves fiút hoztunk Mezőkövesdről, és néhány saját ifistánkat vezényeltük a nagyokhoz. Néhány hónap alatt kilenc labdarúgót cseréltünk, ezért valójában nem is várhattuk, hogy minden úgy menjen, mint a karikacsapás. Pedig jól kezdtünk, aztán visszaestünk, most pedig a védekezésünk sehogyan sem akar összeállni, nagyon sok gólt kapunk.

Jól kezdtünk, aztán visszaestünk, most pedig a védekezésünk sehogyan sem akar összeállni, nagyon sok gólt kapunk.” Németh Attila

Ami a remek rajtot illeti: kitettek magukért a Bogács, a Szerencs, a Parasznya és a Felsőzsolca ellen, majd elakadt a szekerük Bőcsött, azóta vereséget vereségre halmoznak. Az elmúlt fordulóban Hidasnémetiben kaptak ki 6-2-re és az megviselte a vezetőket és a játékosokat is.

– Most ott tartunk, hogy igyekszünk összecsiszolni a fiatalok és az időseket – folytatta Németh Attila. – Itthon még kétszer lépünk pályára: fogadjuk a Gesztelyt és az Encset, idegenben pedig Ózdon és a tavaszról előre hozott forduló keretében Bogácsra megyünk. Ez igencsak nehéz sorsolás, de ez van, mindenki játszik mindenkivel. A táblázaton elfoglalt helyünknek nem használ majd az sem, hogy szabadnaposak is leszünk.

Edelényi klubnál az anyagi feltételek rendben vannak, miként a pályájuk is kiváló, viszont korszerű öltözőre lenne szükségük. Erről ezt mondta az egyesület elnöke:

Jövőre megvalósulhat

– Most a gimnáziumban és az általános iskolában öltöznek a játékosok, ez az ideálisnak nem mondható helyzet jövőre változhat meg. Úgy néz ki, hogy hamarosan indul az építkezés, 2019-re érhetünk révbe, és akkor nem panaszkodhatunk majd az infrastrukturális ügyeinkre. Addigra a gárdánk is biztosan összekapja magát és úgy fog szerepelni, mint korábban, amikor az Edelény meghatározó „alakja” volt a megyei elitnek.

ÉM-KT

Az edző szemével

„Komoly hullámvölgyben vagyunk – közölte Kócsi József edző. – Rengeteget hibázunk, túl sok az egyéni bakink, ezeket kellene minimalizálnunk, meg a rögzített helyzetekre jobban figyelnünk. Lelkileg is rendbe kell hoznunk magunkat, képességeinket tekintve ugyanis magasabb szintű eredményekre vagyunk képesek. Magam a sok munkában hiszek, közben arra törekszem, hogy kondicionálisan és technikailag is összerakjam a gárdát. Nehezíti a helyzetünket, hogy játékosaink jelentős része dolgozik és tanul, ezért igencsak változó a fiúk edzéslátogatottsága, többnyire csak péntekenként jövünk össze teljes létszámban. Mivel átalakulóban vagyunk, a tehetséges fiatalokat építjük be, tudjuk, hogy az idő nekünk dolgozik.”

„Ez volt az a mérkőzés, amiről egy edző álmodik” Miskolc - A labdarúgó megyei I. osztály 10. fordulójának eredményei. Ózdi FC – Gesztely 7-1 (3-1) Ózd, 1300 néző. V.: Sveda. Ózd: Erdei – Elek, Tönkő (Csák), Gál, Pataki, Bogáti (Agócs), Danyi (Galyas), Zöllei (Győri), Szemere, El-Sherif (Ádám), Marczis. Edző: Zoran Kuntic. Gesztely: Szegő –... Tovább a cikkhez

„Ma játszottunk a legrosszabbul és mégis ma nyertünk, ilyen a foci” Miskolc - A labdarúgó megyei I. osztály 9. fordulójában szombaton hat meccset játszották. Onga – Parasznya 1-4 (1-3) Onga, 50 néző. V.: Ésik. Onga: Stefán – Krakkai, Soltész, Mezőssy, Márton, Tóth G., Burka, Dócs, Varga Á., Palkó, Petercsák (Halász). Edző: Simon Imre. Parasznya: Farkas – Sza... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA