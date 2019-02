Tudatosságra nevelik az ifjabbakat is Miskolcon

A Miskolci Egyetem volt a következő állomása a privatbankar.hu főszervezésében megvalósult Pénzügyi Tudatosság Diákfórumnak. Az elsősorban diákoknak szóló programon szakértő előadók segítségével, a fiatalok számára is könnyen befogadható előadások és kvízjátékok segítségével járták körbe a pénzügyek és a pénzügyi tudatosság legégetőbb kérdéseit a családi pénzügyektől a megtakarításokon át, egészen a biztosításig.

Nincs elég korán

Dr. Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti Tanszékének igazgatója megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy a helyi rendezvénynek a néhány éve átadott Fintelligence Pénzügyi Oktatási Centrum adhatott otthont. Mint mondta fontos, hogy ezek az információk a miskolci hallgatókhoz, valamint középiskolás diákokhoz is eljussanak, hiszen a pénzügyi tudatosság fogalmával kapcsolatos ismeretterjesztést nem lehet elég korán elkezdeni.

A hétköznapokban is hasznos

– Napjainkban a pénzügyek egyre összetettebbé válnak, és egyre inkább a digitális csatornákra terelődnek. Napi szinten hallunk a tévéből, rádióból, vagy olvasunk az újságokban olyan szavakat, rövidítéseket a pénzügyek világából, melyeket, ha nem tanulunk meg, ha nem nézünk mögéjük, akkor sok pénzt bukhatunk, de ha azt nem is, az bizonyos, hogy lemaradunk. Ez a program azért hasznos, mert nem csupán elméletben, hanem gyakorlatban is bevezeti a diákokat a területre, olyan információkat hallhatnak itt, melyeket a hétköznapokban is hasznosak – ezt már Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere mondta, aki szólt arról is, hogy az önkormányzat milyen tudatos pénzügyi intézkedéseket tett az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy a város és az itt élők is jobban tudjanak boldogulni.

A diákfórum számtalan, a fiatalok számára vonzó témájú előadást tartogatott: Ludvig Kata, a Bankzee nevű startup- vállalkozás marketing vezetője a családi költségvetésről, Balla István, az ERSTE regionális igazgatója a jövő bankfiókjáról, Sebő Ádám Arc­hibald, az MKB üzletfejlesztési vezetője pedig a jövő fizetési módjairól (mobilfizetés, nemzetközi utalások, bank- és hitelkártya, PayPal) szólt.

Téma volt még ezen túl a kriptovaluta, a biztosítás, vagy a nyugdíj-megtakarítás, és szó volt még többek között arról is, hogy hogyan kerülhetőek el a pénzügyi csalások, vagy, hogy hogyan használható okosan a diákhitel. Az előadásokat a szervezők kvízjátékokkal tették változatosabbá.

Gáspár András, a privatbankar.hu főszerkesztője lapunknak elmondta, a programsorozatot, azért hívták életre, mert a pénzügyi ismeretek fejlesztése kulcsfontosságú a gazdaság minden szereplője számára, ráadásul a felmérések szerint a magyar lakosság ezen a téren jócskán le van maradva a fejlett országoktól.

– Úgy tapasztaljuk, a pénzügyekkel kapcsolatos elméleti ismeretek terén igen jól állunk, mi magyarok, viszont a gyakorlatban nehezen tudunk dönteni a mesés hozammal kecsegtető befektetési lehetőségek, a kedvezményesnek tűnő hitelkártya-ajánlatok, vagy az egy óra alatt felvehető személyi kölcsönök láttán. Ez igaz a fiatalokra is, akiket szintén óvatosabbá tett a legutóbbi válság, ezért jellemző, hogy pénzügyi döntéseiket a szüleikre bízzák. Példával élve: egy televízió vásárlása előtt képesek vagyunk hónapokat variálni, míg egy hitel esetén gyakran az első bank ajánlatát elfogadjuk. Előadóinkkal együtt szeretnénk elérni, hogy tudatosan döntsünk a pénzügyek terén is – részletezte Gáspár András.

A program Miskolc mellett még további három egyetemi városba látogat el: Szegeden és Debrecenben már az elmúlt napokban, Egerben pedig holnap rendezik meg a diákfórumot.

Tajthy Ákos

