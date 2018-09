Trump volt ügyvédje már többször találkozott a Mueller-bizottság munkatársaival sajtóértesülések szerint

Cohen az ABC televízió és a The Wall Street Journal című lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozó információi szerint Trumpról és az elnök oroszországi üzleti ügyeiről beszélt a bizottságnak.

Az elnök – cáfolva az oroszokkal történt állítólagos összejátszást – a Mueller-vizsgálatot többször is “boszorkányüldözésnek” minősítette, és még tavaly, a The New York Times című lapnak adott interjújában kijelentette, hogy amennyiben a bizottság az üzleti ügyeit vizsgálná, azzal átlépne egy határt.

Lanny Davis, Cohen ügyvédje korábban közölte, hogy ügyfele készen áll az együttműködésre a Mueller-bizottsággal, de azt nem, hogy sor kerül-e meghallgatásokra. Davis kérésre sem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket csütörtök este.

Michael Cohen ellen egy manhattani szövetégi bíróságon nyolc rendbeli bűncselekményben, köztük a kampányfinanszírozási törvény megsértéséért emeltek vádat. Az ügyvéd, aki több mint egy évtizeden keresztül volt Trump legbizalmasabb ügyeinek egyik intézője, a bíróságon bűnösnek vallotta magát mind a nyolc vádpontban, és elismerte a kampányfinanszírozási törvény megsértését is. Azt vallotta: Donald Trump utasította őt arra a 2016-os elnökválasztási kampány idején, hogy vásárolja meg két olyan nő hallgatását, aki azt állította, hogy egy évtizeddel korábban viszonya volt az akkor még üzletember Trumppal.

Michael Cohen perére még nem került sor, de miután bűnösnek vallotta magát és együttműködést ígért mind a bírósággal, mind a Mueller-bizottsággal, ügyvédjei – sajtónyilatkozataik szerint – arra számítanak, hogy enyhébb büntetési tételt szabnak ki rá.

A Mueller-bizottság – amerikai lapértesülések szerint – Cohen azon erőfeszítéseit vizsgálja behatóan, miszerint a volt ügyvéd a 2016-os választási kampány idején akart tető alá hozni egy megállapodást egy Moszkvában felépítendő Trump-toronyról. Az üzleti tárgyalások részleteit tartalmazó e-maileket Cohen 2017 augusztusában átadta a képviselőház hírszerzési bizottságának.

