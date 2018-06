Trump-Kim csúcstalálkozó – Külföldi lapvisszhangok

A Wall Street Journal című amerikai lap európai kiadása arról írt, hogy Trump a Dél-Koreával közös hadgyakorlatok felfüggesztésével anélkül tett jelentős engedményeket előző napi szingapúri találkozójukon Kimnek, hogy bármi konkrétumot kapott volna cserébe. Hasonló megállapításokat fogalmazott meg a Politico brüsszeli hírportál is, amely rámutatott, hogy az elfogadott nyilatkozat a jelenlegi formájában nem tartalmaz részleteket arra nézve, hogy mikor, milyen biztosítékok mellett és pontosan miként fogja feladni Phenjan az atomfegyvereit. A Politico.eu egyik cikkében határozottan bírálták Trumpot, amiért nem tért ki hangsúlyosabban a “világ talán legkegyetlenebb totalitárius rendszerében” uralkodó emberi jogi helyzetre. Mint közölték, az elmúlt napok jelzik, mekkora átalakuláson mentek át a globális szövetségi viszonyok, miközben ugyanis az amerikai elnök hízeleg az észak-koreai diktátornak, akit egyenrangú partnerként kezel, továbbra is élesen támadja a szövetséges országok, például Kanada vezetőit.

A Die Welt című német konzervatív lap kiemelte: a találkozó után kiadott nyilatkozat “mérföldekkel elmarad” az atomfegyverek leszerelését előirányzó részletes szándéknyilatkozatoktól, amelyeket Phenjan 1991-ben Dél-Koreával, vagy 2007-ben az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal és Japánnal kidolgozott. Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozójának ünneplése legalább annyira elhamarkodott, mint Jichák Rabin izraeli és Jasszer Arafat palesztin vezető 1993-as találkozójának ünneplése volt. A liberális Süddeutsche Zeitung rámutatott, hogy világszerte emelkedik a Trump politikai módszereit sikeresnek tartó emberek száma. Mint írták, éppen ebben mutatkozik meg, milyen kárt okoz egy ilyen találkozó, hiszen a látványos képek és a “bután ismételgetett lózungok” a nagyszerű sikerről csupán a politizálás látszatát keltik, és “nem helyettesítik a valódi tetteket”, amelyek jóval fáradtságosabbak, mint Donald Trump illúziókat keltő “színháza”.

Meleg szavakkal, viszont az e szavak alátámasztásához szükséges tartalmi elemek nélkül ért véget Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szingapúri csúcsértekezlete – írta szerkesztőségi értékelésében a Financial Times. A londoni gazdasági napilap hangsúlyozza: a találkozó utáni kételyek közepette sem szabad elfeledkezni arról, hogy a helyzet a Koreai-félszigeten jelenleg jóval kevésbé riasztó, mint egy évvel ezelőtt, amikor Trump “olyan őrjöngő tűzáradattal” fenyegette Észak-Koreát, “amilyent még nem látott a világ”, Kim rezsimje pedig “a Fehér Házban ülő szenilis elmeháborodott” címére intézett vérfagyasztó fenyegetéseket. A felhevült retorika mögött a konfliktus valódi kockázata állt, ezért jó okkal lehet hálásan nyugtázni, hogy a két vezető most már civilizáltabb hangnemben tárgyal egymással. A brit lap szerint úgy tűnik, ennek érdekében Trump tette a nagyobb engedményt, különösen az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatok felfüggesztésével, ami nemigen fogja megnyugvással eltölteni Amerika térségi szövetségeseit. A Trump-kormányzat akkor könyvelhet majd el tényleges előrelépést, ha Észak-Korea az új keletű enyhülés légkörében ténylegesen befagyasztja a nukleáris csapásmérő eszközök célba juttatására alkalmas rakéták fejlesztését, mivel ez jelentené a háború kockázatának jelentős csökkenését.

A francia balközép Le Monde címlapján számolt be a “történelmi csúcsról” arra hívva fel a figyelmet, hogy a félsziget atommentesítéséről és a tartós béke tárgyalásáról semmilyen konkrét dátum nem szerepel az aláírt dokumentumban. A konzervatív Le Figaro is úgy látja, hogy inkább egy szándéknyilatkozatról van szó, amely jelképesen, mintsem tartalmilag fontos, s az optimisták valami kezdetének, a szkeptikusok pedig porhintésnek fogják tartani. A lap szerint “Trump túl sokat adott Kimnek elsősorban azzal, hogy szalonképes vezetővé tette, de cserébe kevés konkrétumot kapott”. A baloldali Libération szerint is Kim járt jól a szingapúri találkozóval, mert nemzetközileg elismertté vált, miközben az aláírt megállapodás csak néhány jó szándékú, de inkább üres mondatot tartalmaz, amelyek nem jelentenek semmilyen előrelépést a már korábban elfogadott és Észak-Korea által be nem tartott megállapodásokhoz képest.

A Le Soir című belga újság írásában kiemelték, hogy Trump többet adott fel ugyan, mint Kim, a nyilatkozat kedvező fejlemény a béke szempontjából, azt azonban túl korai lenne egyelőre megmondani, hogy a találkozó a Koreai-félsziget atommentesítése felé vezető első lépésként vonul-e majd be a történelembe. A lap emlékeztetett rá, hogy Észak-Korea már többször ígéretet tett az elmúlt negyedszázadban a nukleáris leszerelésre, ez mégsem történt meg.

A La Libre Belgique című belga napilap szerkesztőségi cikkében kiemelte, noha a nukleáris leszerelés még messze van, a csúcstalálkozó teljes elismerést hozott Észak-Korea számára. Kim Dzsong Un megvalósította apja és nagyapja álmát, hogy közvetlenül tárgyaljon az amerikai elnökkel. Valamint azt, hogy az amerikai elnök is ígéretet tegyen a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelésére, beleértve az Dél-Koreát támogató védőernyőt is. A cikkben hangoztatott vélemény szerint, ha csak ennyiről lenne szó, akkor Donald Trump naivitása komoly veszélybe sodorta volna az Egyesült Államok hitelességét, a térség biztonságát és az észak-koreaiak lehetőségét egy jobb életre.

Az El País című baloldali spanyol napilap szerkesztőségi véleménycikke szerint Donald Trump azt a benyomást kelti, hogy szemtől szemben jobban megérti magát az autokrata rezsimekkel, mint a demokráciák képviselőivel, csakhogy ők az Egyesült Államok igazi szövetségesei.

Az újság úgy vélte, az amerikai és az észak-koreai vezető közös nyilatkozatát pozitívan lehet értékelni, és ebben az értelemben a csúcstalálkozó sikeres volt. A dokumentum ratifikálja egy új korszak a kezdetét a két ország között, azonban konkrét kötelezettségek vállalása nélkül. Az El País szerint az amerikai elnök eme diplomáciai sikerének kontrasztja múlt heti, kanadai összecsapása a világ hat legfejlettebb országának – és demokráciájának – vezetőjével a G7-csúcson. Az ABC című konzervatív napilap úgy értékelte, hogy a szingapúri csúcson csupán egy győztes számára volt hely, és az nem Donald Trump, aki “a semmiért cserébe” ajánlotta az amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlat leállítását és az amerikai katonák várható kivonását.

Hogyan írjunk történelmet 40 perc alatt – kommentálta az olasz Corriere della Sera, amely szerint Donald Trump inkább kereskedőként és ingatlanügynökként tartja kézben a világot, mint politikusként, a korábbi merev nemzetközi egyensúlyokat felborító politikája azonban sikeresnek bizonyul. A La Repubblica úgy látta, a találkozó igazi győztese Kim, aki nemrég még elszigetelt globális közellenségnek számított, most viszont legitimizálta magát egy világhatalom egyenrangú partnereként mutatkozva. Az Il Messaggero római napilap szerint a csúcsból főleg Kína húz előnyt az amerikai csapatok térségbeli jelenlétének ígért csökkentésével. A közös nyilatkozat érdekes ugyan, de megvalósítása csak a Kim-féle és Trump-féle ígéretekre van alapozva, pillanatnyilag Kim Dzsog Un tűnik a győztesnek, de nem tudni, érvényes lesz-e ez hosszú távon is – állapítja meg a cseh konzervatív Lidové Noviny. “Senki se tudja, mi is lesz végül ebből. De az, hogy megtörtént, már az hihetetlen” – írja a Mladá Fronta Dnes című liberális lap arra utalva, hogy amíg meg nem valósult, addig gyakorlatilag szinte senki sem hitt a találkozóban. Nem volt reális, hogy már az első találkozó teljes áttörést hozzon, ennek ellenére jelentősége egészen rendkívüli – írja a baloldali Právo kommentátora. Úgy véli: a csúcstalálkozó csak az “első lépés” volt, mert “a súlyos dolgok előkészítését nem lehet félvállról venni”.

Bár Trump szuperlatívuszokkal írta le a találkozót, az ott kiadott nyilatkozat gyakorlati értéke szakértők szerint nulla – írta a pozsonyi Hospodárské Noviny gazdasági közéleti lap, amely szerint a találkozó értelme nem az volt, hogy egy tollvonással megoldják a koreai válságot, hanem hogy ez legalább esélyt kapjon. A baloldali PravdaPozitívum szerint a találkozó nem végződött azonnali katasztrófával, de zárónyilatkozata olyan semmitmondó, hogy szinte használhatatlan, és jelenleg senki sem tudja megmondani, hogy lesz e valós hozadéka a szingapúri találkozónak. A liberális Sme szerint nem dőlt el és nem is dőlhetett el, hogy a szingapúri találkozót egyszer úgy emlegetik-e majd, mint Reagan és Gorbacsov reykjeviki találkozóját.

A szabadelvű román Adevarul című lap elemzésének címébe foglalta következtetését: a Kim-Trump csúcstalálkozó jelentős előrelépés nélküli történelmi pillanat volt. A lap szerint az esemény nyertese a phenjani vezető, akinek sikerült a világpolitika egyik fontos szereplőjévé előléptetnie országát. A találkozó külsőségei – például a normális diplomáciai kapcsolatokat ápoló szuverén országok vezetőinek találkozását idéző, ünnepi zászlósor előtti kézfogás – olyan erős legitimációt jelentenek az észak-koreai rezsim számára, amilyenről Kim Dzsong Un apja, vagy nagyapja csak álmodott – írta a román lap.

A szingapúri csúcson aláírt nyilatkozat túl általános, így a találkozó “egyetlen nyereménye Trump és Kim kézfogása volt”, amely “remélni engedi, hogy az amerikai és az észak-koreai vezető a közeli jövőben nem kezd újra fenyegetőzni a nukleáris rakéták kilövésével” – írja a Rzeczpospolita lengyel jobbközép napilap. A párbeszéd természetesen jobb az atomháborúnál, melynek réme 2017-ben a világ felett lebegett – jegyzi meg a cikkíró. A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál kommentátora úgy látja: a csúcs “valóban vezethet békéhez és a mai világ legkiszámíthatatlanabb és legőrültebb rezsimjének nukleáris fegyvermentesítéséhez”. Ha Hillary Clinton vagy Barack Obama lenne most az amerikai elnök, az ilyen csúcsért máris Nobel-békedíjat kapna, “a balliberális média pedig örömódákat énekelne” – áll a cikkben.

A Vecernji List című legolvasottabb horvát napilap szerint a szingapúri csúcstalálkozó mind Trump, mindszámára jól jött. “Mert miután Trump összeveszett a bolygó 90 százalékával, szüksége volt egy erős külpolitikai eseményre. Kim pedig ki akart törni Kína és Oroszország vasölelésből, amelyek vad hiénaként tartották, hogy Amerikára morogjon” – közölte az újság. A Jutarnji List című liberális horvát napilap szerint a dokumentum, amelyet Trump és Kim aláírt, mindenképpen derűlátásra ad okot, mert a világnak mindig szüksége van békére. Ugyanakkor a lap szerint mindkét vezető már többször megmutatta, hogy egy pillanat alatt képes 180 fokos fordulatra, és teljesen az ellenkezőjét teszik annak, mint amire ígéretet tett.

A Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja elsősorban Iránra gyakorolt hatása alapján értékeli a történeteket. Szerinte Teherán elégedetlen, és ez jó Jeruzsálemnek. A baloldali Háárec című újság szerint az észak-koreai, a kínai és az orosz vezetők kerültek ki győztesen Szingapúrból, míg amerikai NATO szövetségeseinek kevesebb okuk maradt az örömre, és Trump semmivel sem kapott többet az elődeinek tett, majd megszegett 1994-es és 2005-ös ígéreteknél.

MTI

