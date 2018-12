Trónok harca: elborult elméletekkel találgatják a rajongók, mi lesz a sorozat vége – ezek a legérdekesebbek

Már megvan a dátum: 2019 áprilisától vetítik a Trónok harca utolsó, befejező évadát. A 8. évad csak hat részből áll majd, ám ezek másfél órás, mozifilm hosszúságú epizódok lesznek.

Már most számtalan találgatás lát napvilágot arról, mi történik majd a Trónok harcában, milyen titkokra derül fény, és ki hal meg a végén.

Lehetséges Spoilerek!

Havas Jon és Daenerys Targaryen között még szorosabb a rokonság

Ha nem lett volna elég, hogy Daenerys és Havas Jon, aki a 7. évad végén egymásba gabalyodik és lefekszik egymással, rokonságban áll – Daenerys Jon nagynénje -, akkor van ennél durvább elmélet is. Ezek szerint Daenerys nem Rhaegar testvére, hanem a férfi első feleségétől, Elia Martelltől született gyermeke; Daeneryst apja halála után Dorne-ban rejtegették, pont úgy, mint Rhaegar másik titkos gyermekét, Jont Deresben. Az elmélet szerint Daenerys és Jon féltestvérek.

Cersei-ből őrült uralkodó válik – mint annak idején Aerys Targaryenből

Aerys Targaryen vagy II. Aerys király, más néven Az Őrült Király volt az utolsó Targaryen-uralkodó a Hét Királyságban. Az ígéretes uralkodó később megőrült, innen ragadt rá a beceneve. Feleségül vette lánytestvérét, Rhaellát és kilenc gyermekük született, de csak hárman érték meg a felnőttkort: Rhaegar, Viserys és Daenerys. Miután Rhaegar és Lyanna eltűnt, Aerys kivégeztette az őt kérdőre vonó két Starkot, kirobbantva ezzel Robert lázadását. Amikor az őrült Aerys Királyvár felégetését tervezte, hogy az ne juthasson Robert kezére, saját Király Őrségének egyik tagja, a később emiatt “Királyölőnek” gúnyolt Jaime Lannister meggyilkolta őt.

Nos, a hatodik évadban Cersei folytatta azt, amit Aerys elkezdett, a futótűz segítségével – aminek a második évadban nagy szerepe volt Stannis hajóhadának elpusztításában – gyakorlatilag megsemmisíti Baelor Nagy Szentélyét, benne ellenlábasait, a Főverebet és Margaery Tyrellt, utolsó életben maradt gyermekének, Tomennek a feleségét. A lap szerint Cersei mintegy reinkarnációja az Őrült Királynak. A rajongók szerint mindenképpen el kell buknia.

Ki öli meg Cersei-t?

A prófécia, ha még emlékeztek, azt mondta, hogy Cersei halálát a Valonqar okozza, ami kisebbik vagy kicsi fiútestvért jelent. Ez azt sejteti, hogy az egyre elborultabb és elszántabb nőt tehát az öccsei közül valamelyik öli majd meg.

Az egyik rajongói teóri azonban úgy szól, hogy Jaime lesz az, nem Tyrion, de csak látszólag! Mert Arya Stark megöli majd Jaime Lannistert, magára ölti az arcát, és így fogja megölni Cerseit, aki amúgy is szerepel a halállistáján.

Tyrion nem is Lannister, hanem Targaryen

Elterjedt elmélet, hogy Tywin azért utálta ennyire a legkisebb gyermekét, mert érezte, hogy nem is a sajátja. A rajongók egy csoportja úgy véli, hogy Aerys Targaryennek titkos viszonya volt Tywin feleségével, Joannával, és ebből a románcból foganhatott Tyrion. Indoklásként azt is felhozzák, hogy Daenerys és Tyrion között erősebb a kapcsolat mint egy uralkodó és egy tanácsadója között, mindketten megbíznak egymásban, valószínűleg azért, mert rokonok, és hogy talán a nyolcadik évadban fény derülhet Tyrion származására is. Sokan azt vizionálják, hogy egyedül Tyrion fog túlélni mindent – pont az, aki testileg a leggyengébbnek látszik, de aki a legalkalmasabb az uralkodásra.

Valójában az időutazásra is képes Bran alapította a Stark-dinasztiát

Már kiderült, hogy a Jaime Lannister miatt mozgássérültté vált Bran Stark időutazásra is képes. Az egyik teória azt állítja, hogy ő maga Bran the Builder, a Star-ház őse és alapítója, aki után később, születésekor a nevét kapta. 8 ezer évvel a jelenlegi események előtt ez a legendás alak építtette a Falat, közvetlenül azután, hogy a Mások először támadták meg az embereket.

Egy másik elmélet szerint ő igazából az Éjkirály! Bran képes nem csak belelátni, hanem bele költözni más élőlényekbe, képes az ő nézőpontjukból látni, és még irányítani is képes őket. Képes időutazásra, csakhogy ilyenkor ő nem marad teljesen rejtve, a kiáltását meghallotta Ned Stark is, amikor a tornyhoz ment, és rábízta a testvére, Lyanna az újszülött gyermekét.

Bran az egyik időutazás alkalmával látta, amint az erdő gyermekei átváltoztatják az Elsők egyikét Mássá, sőt, amikor az erdő gyermekei a férfiba szúrják a sárkányüveget, Bran megrándul. Ha Bran megpróbált visszamenni az időben, hogy megakadályozza az Éjkirály megteremtését, és a férfiban volt, akkor lehetséges, hogy énje egy része eggyé vált vele. Brannak egyes teóriák szerint mindenképpen meg kell halnia, más elméletek szerint ő éli túl a csatákat, és ő viszi tovább a vérvonalat.

Azor Ahai vajon Havas Jon lenne? Vagy valaki más?

Na, de ki is Azor Ahai? A legenda szerint egy hős a Hosszú Éjszaka korából, ő győzte le a Másokat, amikor végzett Nissa Nissával, a szerelmével, így létrehozva a Fényhozót, a legendás kardot. A Vörös papok szerint Azor Ahai újra meg fogja menteni az embereket az éjszakától, ha eljön az idő. Ezért járják a világot, hogy célra vezessék az általuk hitt kiválasztottat. Melisandre először azt mondta, Stannis a kiválasztott, és borzalmas áldozatra vette rá a győzelem érdekében. Majd Havas Jon feltámadása után az ő követője lett a papnő – a prófécia szerint füstben és sóban születik újjá Azor Ahai. A könyvekben, Daenerys-nek látomása van Jon apjáról Rhaegar-ról, amint éppen a kisbabát tarja és azt mondja: “Aegon… Milyen jó név egy királynak. Ő a megígért herceg, ő a jég és tűz dala”.

Azonban elhangzik a sorozatban az is, hogy a próféciából nem derül ki, férfi vagy nő-e a kiválasztott! És ez a személy sárkányokat ébreszt fel – így lehet Daenerys is Azor Ahai. Ezt sugallja Melisandre is.

Sőt, egy olyan teória is keront, hogy Ser Davos a Kiválasztott, mivel csata közben húzták ki a tengerből (só és füst). Na, de az mr tényleg elborult.

Nagyon nagy spoiler:

Jon megöli majd Daeneryst

Az elmélet szerint a fiú Azor Ahai, és ahhoz, hogy elgyőzze a másokat, meg kell mártania a kardját szerelme testében – csak így menthetik meg a világot. És a végén Jon is meghal.

Te mit gondolsz? Hogyan fejeződik be a sorozat?

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

