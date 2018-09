Triatlon világbajnokság tiszaújvárosiakkal

A triatlonosok idei világbajnokságát ezen a hétvégén Ausztráliában, a világhírű üdülőhelyen, Gold Coaston rendezik meg. Az év legnagyobb erőpróbáján két, egyaránt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő, junior Európa-bajnok sportoló, Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor is rajthoz állhat, a juniorok mezőnyében.

Július 14-én

A Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) rendes évi kongresszusával szerdán megkezdődtek az ausztráliai Gold Coaston a hétvégi világbajnokság hivatalos eseményei. Márkus Gergely, az ITU sportigazgatója a 2019. évi versenynaptárt ismertette, melynek során kiderült, hogy a tiszaújvárosi világkupa július 14-én lesz. A japán szervezők bemutatták a 2020-as tokiói olimpiai pályát, melyet a város szívében, az Odaiba Marine Parkban alakítanak ki. Hazánkat Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője képviselte a közgyűlésen.

Ami magát a világbajnokságot, ezen belül a borsodi résztvevőket illeti, a junior mezőnyben rajthoz álló Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor – közvetlenül a franciaországi magaslati edző­táborozásról hazaérkezve – keltek útra Lehmann Tiborral Ausztráliába, a világbajnokság helyszínére, ahol múlt péntektől tartózkodnak és tréningeznek a szombati versenyükre.

Az esélyekről

– Csongor számára, ahogy tavaly, úgy az idén is a dobogó a cél – fogalmazott Lehmann Tibor. – Tavaly egyértelműen az extrém időjárás akadályozta meg a nagyobb eredmény elérésében, idén reméljük ez nem így lesz. Legnagyobb ellenfelei az Eb-dobogós német és norvég fiúk, valamint a portugál Vilaca. A tengerentúliakat kevésbé ismerjük, de biztosan lesz az USA-ból, Ausztráliából és esetleg Új-Zélandról is olyan, aki szintén érmes ambíciókkal érkezik. Dorka idén kicsit halványabban teljesített, mint tavaly. Ennek ellenére minimum azt szeretnénk, ha a tavalyi teljesítményét megismételné, esetleg a cél­egyenesben tavaly elvesztett három helyet az idén védené. Sok minden függ attól is, hogy miként alakul a verseny. Dorkának a jó úszók alkotta szökés kedvezne. Csongornak mindegy, de ha nem óriás boly van kerékpáron, kisebb a rizikó.

ÉM-SZIS

Két edzőtábor között indultak az Ek-n a tiszaújvárosi triatlonosok Tiszaújváros - Székesfehérvárott versenyeztek a napokban tiszaújvárosi triatlonozók. Rápihenés nélkül, franciaországi edzőtáborozásból érkezve is helytálltak a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói az augusztus 25-én, Székesfehérváron első alkalommal megrendezett ETU Triatlon Sprint Európa-kupán,... Tovább a cikkhez

Tiszaújvárosi triatlon vk: minden férfi tizenötödik Tiszaújváros - A viharos idő miatt félbeszakított versenyért mindenki ugyanannyi pontot kapott. 2018. július 8-án, olyan történt, ami nem csak a tiszaújvárosi triatlonsport huszonkét éve íródó világkupa történelmében egyedülálló, ugyanis a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) égisze alatt 1991-től... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA