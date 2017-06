Triatlon: juniorok Európa tetején

Az ausztriai kontinensvetélkedésen először a junior lányok csaptak össze. Put­nóczki Dorka az első három között fejezte be az úszást, így az élbollyal kezdhette meg a kerékpározást. A négykörös tekerés utolsó negyedénél a 18 tagú csoportban, a szemerkélő eső által előidézett technikai nehézségek miatt bukás történt, melyben Putnóczki is érintve volt, de hamar felpattant és folytatni tudta a versenyt, igaz, a Mátyust is soraiban tudó üldözők között. A futás során Putnóczki a 24. helyig küzdötte fel magát, Mátyus „elsőbálozóként” kiválóan helytállt, és a 30. helyen zárta a versenyt.

Ritmust váltva

A junior fiúk egyéni csatájában – a MOL Új Európa Alapítvány által támogatott – Lehmann Csongor végig kontrollálta a történéseket. Az első hat között jött ki a vízből, így remek pozícióban tekerhetett. A második váltásra ő érkezett elsőként. A futás első felében a németek próbáltak vitézkedni, de a folytatásban két spanyol – egyikük a címvédő –, valamint a portugálok ifjúsági Európa-bajnoka és Csongor szállt harcba az érmekért. 1200 méterrel a cél előtt Lehmann ritmust váltva élre állt, melynek következtében a gyengébbik hispán leszakadt. Innentől kezdve valóságos sprintverseny kerekedett ki. Az első három alig 1 (!) másodpercen belül robbant be a célba. A tiszaújvárosi színekben versenyző fiatalembernek egy rendkívül értékes bronz lett a jutalma.

Növelte, tartotta

A triatlon új olimpiai számában, a 18 nemzetet felvonultató mix-váltóban a magyarok – köztük három tiszaújvárosi színeket képviselő sportolóval – nem számítottak egyértelmű érem­esélyesnek, de szerencsére őket ez cseppet sem zavarta. Mátyus Lili a harmadik legjobb időt úszta, majd a kerékpározás és futás során is jól tartotta magát. Ennek köszönhetően az újbudaiak tehetsége, Soós Gergő nyolcadikként indulhatott útjára. A fővárosi sportoló szinte végig rohant az előtte haladókon és másodikként indította Putnóczki Dorkát, aki kerékpározás közben utolérte az élen álló németeket, majd a futáson mintegy 20 mp előnnyel adta át a képzeletbeli stafétát a befutó embernek, Lehmann Csongornak, aki a befejező szám első körében növelte, a folytatásban pedig tartotta a fórt, így – nem kis meglepetést okozva a sportszakemberek körében – Európa-bajnokként fogadhatta társai gratulációját a célkapu alatt.

ÉM-SZIS

Szakmai értékelés

– A mieink közül senki nem hibázott a mix-váltóban, mindenki hozta magát – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub vezetőedzőjétől. – Sikerünket leginkább annak köszönhetjük, hogy egyik csapat sem volt annyira egységes, mint mi. A 9. helyen végzett felnőtt magyar mix-váltót sportolóink közül Dévay Márk erősítette Tirolban. Még egy tiszaújvárosi érintettség: az Európa-bajnokság Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) által delegált Technikai Felügyelője nem volt más, mint Nagy Alpár, aki a helyi nemzetközi erőpróbákon hosszú ideje a kerékpáros pálya vezetője.

