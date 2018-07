Trend vidéken újrakezdeni

Elnéptelenedés fenyegeti a vidéket, ám akadnak olyan falvak, ahová egymás után érkeznek a fiatalok, akik jó levegőt, egészséges élelmiszert, harmóniát szeretnének biztosítani felcseperedő gyermekeiknek.

Leginkább a több gyermeket vállaló értelmiségi párok hagyják maguk mögött a szmogos, drága nagyvárost és szolidabb áron vesznek házat a megyeszékhely szomszédságában fekvő településeken, ahol sokan önszorgalomból vagy különböző földprogramok, pályázatok kapcsán a gazdálkodás fortélyait is elsajátítják.

Szép környezetben

Miskolc közelében ilyen felkapott községnek számít Bükkaranyos és Harsány is, a Bükk-hegység lábai előtt elterülő, dús erdőkkel szegélyezett falvakban egyre többen telepednek le. Bükkaranyos a 2000-es évek elejétől népszerű a vidéken újrakezdők körében.

Önellátásra törekednek

– Sok tudatos, egymásra épülő döntés eredményeként váltunk vonzóvá. Legtöbben Miskolcról, de a Dunántúlról is érkeznek páran. A többség használt házat vesz, melyet ízlés szerint átalakít. A nyugdíjasok és a fiatalok is szívesen jönnek, utóbbiak igyekeznek kiaknázni a csok-ot és különböző kedvezményeket. 70-80 olyan őstermelő van a községben, akik fóliasátorban is gazdálkodnak, és virágot is többen termelnek – magyarázta Nagy Lajos, Bükkaranyos polgármestere, aki azt is elárulta, több területen törekednek önellátásra.

– Kertészet, zöldségtermesztés, baromfitenyésztés, a szél-, a nap és a vízenergia felhasználása jellemző, de kezd kiveszni a kistelepülésekről a nagy állatok tartása, egyre kevesebb háznál van marha, disznó. Bükkaranyoson jó élni, sokan szeretik ezt a biztonságos, tiszta és szép települést – tette hozzá.

Mesebeli táj

Rasztóczky Emeséék kinőtték komlóstetői 57 négyzetméteres lakásukat, amikor megszületett a negyedik gyermekük, a bükkaranyosi erdő szélén álló otthonuk kertjében dísznövényeket nevelnek, ám veteményesre nincs idejük a munka mellett.

– Görömbölyön, a Martinkertvárosban 8-10 millió forinttal drágábbak az új építésű házak, és itt nagyobbak a porták is. Az óvoda klasszisokkal jobb, mint a nagyvárosi intézmények, rugalmasak a nevelők. Az önkormányzat által termelt bioélelmiszereket dolgozzák fel a közintézmények konyháin. Mindössze 20-25 perc innen autóval a megyeszékhely. Könnyen beilleszkedtünk. Itt nem fordul elő olyan, hogy rá se nyitják valakire az ajtót. Szeretjük a mesebeli tájat, gyakran látunk rókát, őzikét, fácánt, a vaddisznó pedig a falu másik oldalán rémisztgeti az embereket. Az idősebbek szerint korábban aranylelőhely volt itt – sorolja Emese, aki a helyi iskolában tanít történelmet és éneket.

Harsányban is hasonló a helyzet. Szabó Gergely, polgármester tősgyökeres harsányi, az ük és a szépszülei is ezen a kiváló természeti adottságokkal bíró területen éltek. Az önkormányzat számos kedvezményt biztosít azoknak, akik Harsányban képzelik el a jövőjüket és az idetelepülő vállalkozásokat is megbecsülik, és szürkemarhákat is tartanak.

Harmonikus személyiségek

– Komoly infrastrukturális fejlesztések zajlottak, sok értékteremtő vállalkozás bontakozott ki. Az iskolában olyan foglalkozások közül válogathatnak a gyermekek, mint a balett, dzsúdó, úszás, lovaglás. Itt 21 századi minden intézmény kívül és belül is. A Bükk lábai előtt elterülő erdőket, a halastavakat sokan megcsodálják, de a plüssmackó gyűjtemény, a kalandpark, a ménes és a parajdi sóbánya hasonmása is népszerű a helyiek és a turisták körében is – emelte ki Szabó Gergely.

Ivancsóné Kuris Gabriella Nógrád megyében, férje Tokaj-Hegyalján nőtt fel, az egyik miskolci lakótelepről érkeztek. Jelenleg 25 ezer forintért bérelnek házat az önkormányzattól, és építkeznek az 1000 négyzetméteres telkükön. A parányi kertben paprika, paradicsom, cukkini, uborka is terem. A gazdálkodásba a gyermekek is besegítenek, ők úgy ismerik a növényeket, mintha született őstermelők lennének. Ivancsóék a biogazdálkodás fortélyait is igyekeznek átadni utódaiknak.

– Helyes, hogy trend vidéken újrakezdeni. Anyagi szempontból is előnyös, olcsóbbak az ingatlanok, és itt a konyhakert. Fogalmunk sincs róla, mennyi mérget tartalmaznak a tömegfogyasztásra szánt primer áruk. A természettel összhangban élő, harmonikus személyiségeket szeretnénk nevelni a kicsikből – emelte ki a kétgyermekes anyuka, aki ősszel harmadik csemetéjének ad életet.

Juhári Andrea

