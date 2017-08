Tragédiába torkollt a játékvezetői teszt Miskolcon

Amint arról már beszámoltunk, a fizikai vizsgán rosszul lett Komlósi Lajos, a megyei III. osztályú keret szerencsi tagja. Az ötvennégy éves sípos térdsérülésére hivatkozva kiállt, majd az állapota romlott. Az Egyetemvárosban lévő Atlétikai Centrumban először mentőtisztek vették kezelésbe, aztán mentőt hívtak hozzá, de az életét hosszú küzdelem árán sem tudták megmenteni.

Ismert volt

A szomorú esemény után megkerestük Tatárka József­et, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának társadalmi elnökét, aki elöljáróban ezt mondta:

– Mád polgármestereként jelenleg Németországban, testvértelepülési programon vagyok, út közben értesültem a halálesetről. Teljesen megdöbbentem, hiszen játékvezetőnkhöz több évtizedes kapcsolat fűzött, sok találkozót vezetett nekünk, a teremtornákon is közreműködött, Szerencsen és környékén ismert személyiség volt.

Az elnök ezután arról beszélt, hogy ebben a műfajban sajnos előfordulnak rendkívüli esetek, tragédia az életerős, az edzett, és az időjárási körülményekhez hozzászokott sportolókkal is megtörténik.

– Elég, ha hirtelenjében a fiatal Fehér Miklós halálára gondolok, hiszen ennek tényleg nem szabad lett volna megtörténnie – jegyezte meg az elnök. – Aki szervezett már ilyen teszteket, vagy edzőtáborokat, tökéletesen tisztában van azzal, hogy az időpontokat roppant nehéz összeegyeztetni. Nagyon nehéz száznyolcvan-kétszáz bírót összehívni, az időpontokat úgy kiválasztani, hogy ezek mindenkinek jók legyenek – tekintettel a munkanapokra, a beutazásokra, a nyakunkon lévő Magyar Kupa és bajnoki műsorra. A megyei játékvezetői bizottság, az MLSZ ajánlása alapján, saját maga szervezi a programját, amelybe felülről nem szólunk bele. Létezik egy évtizedek óta kialakult és bevált gyakorlat, ennek megfelelően a játékvezetői bizottságunk korrektül végzi munkáját, ütemesen koordinálja feladatát.

Önkéntes alapon

– Igazgatóságunknak az a dolga, hogy anyagilag és erkölcsileg is támogassa a síposok testületét, ez a múltban is így volt, akárcsak napjainkban – folytatta Tatárka József. – A péntek délelőtt tesztet az országos instrukciónak megfelelve hozták tető alá. Most mindenki mást mond, egy-két felelőtlen nyilatkozat is eljutott hozzám. Az tény, hogy a mondás szerint nincs baj, amíg nem történik baj, a kiszámíthatatlan élet most ránk csapott le… A hőségre tekintettel a teszt önkéntes volt, a kollégáim lehetőséget adtak a halasztásra, senki számára nem tettük kötelezővé a vizsgát. Akik valamilyen okból nem tették le az egyébként kötelező, a játékvezetés feltételeként szabott tesztet, ezt majd a „pótvizsgán” tehetik meg.

Az MLSZ közleménye

A Magyar Labdarúgó Szövetség közleményt adott ki az ügyben: „Az MLSZ megdöbbenve értesült a pénteken Miskolcon elhunyt, 54 éves amatőr játékvezető, Komlósi Lajos halálának híréről. A szövetség a labdarúgó-közösség nevében együttérzését és részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak és kollégáinak. Az MLSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság tájékoztatását kéri a tragikus haláleset körülményeinek tisztázása érdekében.”

Rendőrség: rendkívüli haláleset

Az elhunyt játékvezető a tavaszi szezonban sérülés miatt nem vezetett mérkőzéseket, s most azért jelentkezett a tesztre, hogy az őszi idényben működhessen. Volt sportorvosi „alkalmas, versenyezhet” pecsétje, hiszen részt vett a szintén kötelező egészségügyi vizsgálaton. A rendőrség az esetet rendkívüli halálesetként kezeli. Ezzel kapcsolatban Tatárka József hangsúlyozta, hogy felelős nyilatkozatot csak az ügy lezárását (és a valószínű boncolást követően) fogalmazhatnak meg.

