Tragédia Gesztelynél – A lányt kimentette, de a férfi elmerült a Hernádban

A csütörtök esti akció a beköszöntő éjszaka miatt nem járt eredménnyel, így pénteken délután is tovább keresték azt a férfit, aki csütörtökön délután belefulladt a Hernádba a folyó Gesztely fölötti szakaszán. A férfi a lányával, keresztlányával és még egy lánnyal fürdött a folyóban, amikor megtörtént a baj, ketten elmerültek a habokban. Úgy tudjuk, a férfi a keresztlányát még meg tudta menteni, ő maga azonban nem tudott partra úszni.

Este mentőcsapat indult a keresésére, a part közelében, a vízben lévő bokrok, fák lehajló ágai között kutyákkal kutatták át a vizet. Eközben a tragédia helyszínén az ott lévő családtagok és a kislányok útmutatásai alapján a katasztrófavédelem munkatársai és a Neptun Búvárklub tagjai csónakba ültek, majd szonárral és merüléssel kutattak a férfi után. A baleset a folyó Gesztely fölötti kanyarján túl történt, a láthatóan gyors és örvényes víz nem könnyítette meg a keresést, amelyet sötétedés után fel is kellett függeszteni.

– Csütörtökön 18 órakor riasztottak bennünket, hogy a Hernádban az Onga felé vezető út hídja felett egy kilométerrel egy apa fürdött kislányával és másik két lánnyal. A fürdőzés során az apa az egyik lánnyal örvénybe keveredett, ami vélhetően lehúzta őket. A férfi a kislányt kiemelte a vízből, aki megkapaszkodott egy gallyba, s ki tudott jönni, az apa azonban elmerült, s nem találták – mondta Golej Szabolcs, a Neptun Búvárklub Mentőcsoport vezetője.

Kifejtette, egy hete is volt riasztásuk a Sajón, egyre több hasonló eset van, merészen fürdőznek a fiatalok, sajnos előfordul halálos kimenetelű baleset is. A Hernád, a Sajó és a Tisza is veszélyesek, sok áldozatot ejtenek ebben a hőségben.

Azt tanácsolta, a folyók olyan szakaszán fürödjenek, ahol erre ki van jelölve terület, vagy sekély a víz és nem lehet belőle baj. Mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, mártózzanak meg.

A gesztelyi Zsíros Lajosné is hallott az esetről, mint mondta, ők nem jönnek a folyóba fürdeni, mert félnek tőle, a Hernád nagyon veszélyes, folyamatosan hömpölyög, sodródik.

– Nem tudok róla, hogy lenne kijelölt fürdőhely, táblát nem láttunk. Mások szoktak itt fürödni, most is voltak mások is, de kiküldték őket. Akik régebben laknak a faluban, elmondták, többször történt már ilyen eset – magyarázta Zsíros Lajosné.

Hasonló balesetekről az elmúlt napokban többször is hírt adott a hazai sajtó, nem csak a folyókban, hanem a tavakban is szenvedtek balesetet emberek. Úgy tudjuk, a megyében sem ez lehetett az egyetlen tragédia az elmúlt napokban, néhány eltűnt ember esetében is felmerült, hogy valamelyik folyóba vesztek. A Hernád medre egyébként is gyorsan változik, akár egy év alatt eltűnnek a homokpadok, s lesz helyettük több méter mély víz.

– Tóth Balázs –

