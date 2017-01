Tragédia a Sajón – „A Teremtő munkája, hogy ide sodorta a folyó a kislányt, de már késő volt…”

Tifani édesanyja négy hónapos terhes. Azóta, hogy elvesztette kislányát, kórházban kezelik. Félő, hogy elveszti magzatát. Szanyi Zsolt, az édesapa a halotti papírokat intézi, hogy el lehessen kezdeni a kislány temetésének előkészítését. A Sajó-parton lévő szentpéteri ház csendes, mindenki a vasárnapi tragédia hatása alatt van.

Aki élt és mozgott, jött segíteni keresni Tifanit. Ragán Csaba

A szomszédoknál keresték

Az édesanya testvére, Ragán Csaba szedi össze lelki erejét, hogy felidézze, mi és hogyan történt azon a soha el nem felejthető vasárnap délutánon.

„Tifani elment játszani a barátnőivel, az ikrekkel. Máskor is volt ilyen, sosem történt semmi baj, jól elvoltak együtt. Aztán mondta a testvérem, hogy elmegy körülnézni, mert már régen itthon kellene lennie. Amikor azt hallotta, hogy a gyerekek kimentek a folyóhoz csúszkálni és csak az ikrek mentek haza, kitört a kétségbeesés. Értesítettük a rendőrséget, elkezdtük mi is keresni… Az ikrek sírva mondták el, hogy ők nem mentek a jégre, de Tifani igen. Onnan aztán mentünk és próbáltunk valahogy a sötétségben találni valami nyomot. Kiabáltunk, kerestük, de hiába…”

Visszafagyott a lék

Közben a rendőrség is kibocsátott egy felhívást a kislány képével és személyleírásával, hátha tud valaki valamit a hollétéről. A rendőrök és a tűzoltók is kutattak a kicsi után, végigvizsgálták a folyó környékét is, de nem akadtak a nyomára. A jeget is szemrevételezték, de nem mentek rá, mert veszélyesnek tartották.

„Aki élt és mozgott a soron, jött segíteni keresni. Az öcsém meg is találta azt a helyet, ahol beszakadt a jég Tifani alatt. Olyan hideg volt, hogy visszafagyott nagyon hamar. Ott tanakodtunk, hogy merre kereshetjük tovább a kicsit. Abban reménykedtünk, hogy sokat hallottunk már olyat, hogy ha beszakadt valaki alatt a jég, a hideg víz hosszú ideig fenntartotta azt az állapotot, hogy aztán újra tudták éleszteni.”

A kabát tűnt fel a jég alatt

„A rendőrök meg a tűzoltók végig azt hajtogatták, hogy menjünk le a jégről, mert életveszélyes, de ilyen helyzetben, amikor a kislányt kell menteni, nem számít semmi. Voltunk vagy nyolcan-tízen a jégen. Aztán Zsolti, az édesapja látta meg Tifani színes kabátját a jég alatt. Ordítottunk, hogy adjanak egy baltát, hogy fel tudjuk törni a jeget, de nem adtak a tűzoltók. Végül ide a portára rohantak érte és dobták le a hídról. Olyan vastag volt a jég, hogy a lezuhanó balta is felpattant róla. Törtük a jeget, ahogy tudtuk, aztán Zsolti húzta ki a lábánál fogva Tifani testét a jég alól…”

„Itt van ez a kabát rajtam. Azóta szinte le sem veszem. Ezzel törölgettem, dörzsöltem a kislány arcát, testét, hogy újraélesszük…”

Ragán Csaba elmondása szerint „a tűzoltók már akkor jöttek le a létrával, amikor kiemeltük a kicsit a partra, csak akkor avatkoztak közbe és vitték fel a gyereket és próbálták meg újraéleszteni, már sikertelenül…”

Ragán Csaba a baltát mutatja, amivel a Sajó jegét törték | Fotó: Bujdos Tibor

„Itt nőttem fel a folyó mellett”

„Soha nem felejtjük el azt az estét. Örökre megmarad Tifani emléke. Azóta kijövök néha a Sajó partjára és elgondolkodom. Itt nőttem fel a folyó partján, és sosem volt semmi bajom vele. Most viszont elvette egy kislány életét. Úgy érzem, hogy a Teremtő munkája, hogy pont ide sodorta a ház közelébe a kislányt. Csak akkor már késő volt.

A hivatalos közlemény

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján ez a közlés jelent meg: „Eltűnt egy gyermek Sajószentpéteren. A hatóságok azonnal megkezdték a keresését, a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók sötétedés után kapcsolódtak be a kutatásba, hőkamerával és lámpákkal keresték a gyermeket a befagyott Sajó folyó mindkét partján. A raj végül a befagyott folyó jégpáncélja alatt talált rá a gyermekre, bontóbalta segítségével feltörték a jeget, majd létra és mentőkötél segítségével kiemelték a testét a vízből. A mentők azonnal megkísérelték a gyermek újraélesztését, azonban már nem tudták megmenteni az életét.

– Szaniszló Bálint –

