Trágárkordva gyalázta a nőket Ózd jobbikos polgármestere

A pestisracok.hu birtokába került, még 2016-ban készült három hangfelvétel szerint Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere, a párt „második emberének” tartott politikusa minősíthetetlen stílusban beszél a nőkről. Az egyik felvétel alapján azért alázza porig egy támogatóját, mert nem néz ki a véleménye alapján elég jól. A második felvétele – a pestisracok.hu szerint – Janiczak Dávid egy neki írt szerelmes levélből idéz az alpolgármesternek, akivel aztán közösen gyalázzák a nőket. Mint írják, a polgármester büszke rá, hogy nagy rajongótáborral rendelkezik a hölgyek körében, de ennek ellenére ismét durva stílusban beszél a nőkről. A harmadik felvételrészleten Janiczak Dávid a saját akkori kabinetfőnökével beszélget. A jobbikos politikus megfenyegeti a nőt, hogy análisan megerőszakolja, ha eljár a szája, és elmond valamit egy bizonyos Alexának és Petinek.

Elhatárolódás, bocsánatkérés

Megkérdeztük az ügyről az érintett Janiczak Dávidot, aki a következőket nyilatkozta érdeklődésünkre: „Ezek a beszélgetések nem a nyilvánosságnak lettek szánva, szűk, zárt körben hangoztak el, ahol az emberek többsége kimond dolgokat, néha olyan hangnemben, amelyet más körülmények között nem tenne meg. Én is csak egy ember vagyok… Viszont megkövetem, és bocsánatot kérek minden érintettől, akik az eddigi és az ez utáni hangfelvételeken felismerhetőek, és akiket megbántottam az ott elhangzottakkal.”

„Janiczak Dávid alpári stílusát elfogadhatatlannak tartom, a nők, a város valamennyi női lakosa nevében kikérem magamnak – nyilatkozta dr. Vámos Henrietta, a Fidesz ózdi csoportjának elnöke. – Úgy gondolom, hogy egy város vezető tisztségviselője nem engedhet meg magának ilyen hangnemet. Ezek a mondatok nem méltóak egy polgármesterhez. A női nem ilyen mértékű lenézése és megalázása elfogadhatatlan cselekedet mai világunkban! Felkérem Vona Gábort, hogy határolódjon el Janiczak Dávidtól, és úgy gondolom, ezek után elvárható, hogy Janiczak Dávid mondjon le polgármesteri tisztségéről.

Rágalom és cáfolat

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere nem sokkal megválasztása után saját közösségi oldalán azt állította, hogy a korábbi fideszes kabinetvezető a négyéves ciklusban több mint ötvenmillió forintot „vett fel, költött el”. Ugyanezt az Ózdi Városi Televízió közéleti műsorában is megismételte, amiért Vitális István bírósághoz fordult, mert úgy ítélte meg, hogy a polgármester nagy nyilvánosság előtt gázolt a becsületébe a valótlan állításokkal. Az Ózdi Járási Bíróság Janiczak Dávidot bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében, amiért egy év próbára bocsátja. A Miskolci Törvényszék másodfokon az ítéletet megrovásra változtatta meg. Janiczak Dávid az ítélethozatal után a közösségi oldalán a közvetkező posztot tette közzé: „Elismerem, hogy megsértettem Vitális István jó hírnevét azzal, hogy egy 2014. december 2-án közzétett Facebook-bejegyzésemben és ezt követően az Ózdi TV „Apropó” című műsorában megalapozatlanul állítottam, hogy Vitális István az előző önkormányzati ciklusban több mint 50 millió forint közpénzt keresett meg, illetve költött el. Az érintettől ezúton is bocsánatot kérek!”

Az ózdi fideszes polgármester – polgármesterré választása óta – egyébként több alkalommal is a médiafigyelem középpontjában volt. Egy városi ivóvízfejlesztési projekt kapcsán azzal vádolták meg Janiczak Dávidot, hogy azt akarta elérni, hogy érvénytelennek nyilvánítsák a neki nem tetsző pályázatot. Ózd polgármestere reakciójában elmondta, a döntéshozatali eljárás során a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartása megtörtént, a közbeszerzési eljárás erős szakmai kontroll alatt állt

Lehallgatás itt és ott

Az ózdi polgármesterrel kapcsolatos lehallgatási ügyeknek is vannak előzményei. Több országos sajtóorgánumban megjelent, hogy a hozzájuk eljuttatott hangfelvételeket visszahallgatva kiderül, hogy állítólag Janiczak Dávid saját maga is elhelyezett egy berendezést, diktafont a Jobbik ózdi irodájába, mert arra volt kíváncsi, hogy a belső körökből ki szivárogtat ki információkat. Tavaly év elején azt is nyilatkozta az ózdi polgármester, hogy egy illető látogatta meg, aki közölte vele, hogy a lehallgatott felvételek nála vannak.

Janiczak Dávid időről időre előrukkol valami váratlannal. Egy alkalommal úgy készített magáról fotót – majd közzé is tette a közösségi oldalán –, hogy félmeztelenre vetkőzve ül az íróasztala mögött. Ezt azért tette, mert lehallgatták azokat a beszélgetéseit, amelyet a polgármesteri irodájában folytatott, válaszlépésként így kívánta érzékeltetni, szemléltetni, hogy az adott helyzetben annyira kiszolgáltatott, mint egy meztelen ember. Előtte két hangfelvétel került fel az egyik közösségi oldalra, de Janiczak Dávid szerint az egyik ebből nem az irodájában készült. „Semmi olyan nem hangzott el nálam, ami miatt félnivalóm lenne – mondta a polgármester. – Ugyanakkor a technika sok mindenre képes, a szövegkörnyezetből bizonyos részleteket kiragadva, esetleg megvágva alkalmas lehet a hangulatkeltésre.”

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA