Továbbtanulna? Kérdezzen!

Ne keseredjen el, aki az idén nem jutott be egyetemre, hiszen a szakgimnáziumok és szakközépiskolák számtalan lehetőséget kínálnak a fiataloknak (és a felnőtteknek is), hogy egy-egy szakmát elsajátítsanak. Hol? Milyet és milyen feltételekkel? Ebben segít Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója, aki július 27-én, pénteken 11-12 óráig lesz szerkesztőségünk vendége. Ebben az egy órában olvasóink telefonon tehetik fel neki a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseiket a 06-30/986-06-42-es telefonszámon. Kérdéseiket előre is elküldhetik az erika.hegyi@eszak.hu e-mail-címre.

