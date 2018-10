Továbbra sem kapósak megyénkben a praxisok

Nem sokat változott a helyzet egy év alatt a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok tekintetében a megyénkben. Borsod még mindig toronymagasan vezet a megyék között, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztályának frissen közzétett adatai alapján.

Jelenleg 43 körzetnek nincs saját háziorvosa, így különböző helyettesítésekkel oldják az ellátást – amely egyébként kötelező feladata az önkormányzatoknak. Ez viszont azt eredményezi, hogy gyakran csak heti egy-két napon és alig 2-3 órában van rendelés az adott településen, ami nem elég ahhoz, hogy minden beteg hozzájuthasson a megfelelő ellátáshoz. Hiába emelik a praxispályázatok keretösszegét, ettől sem lesz vonzó az orvosoknak megyénk.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a listát a praxisengedélyek, praxisengedély-vissza­vonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állította össze és tette közzé. Ezen nyolc olyan település – Taktakenéz, Felsőgagy, Györgytarló, Hernádvécse, Putnok, Abaújkér, Cserépváralja és Felsőtelekes – szerepel megyénkből, ahol 2004. október 1. óta, vagyis kereken 14 éve nincs saját háziorvos. De 2005-ös a dátum Viss, és 2006-os például Szuhogy és Hejőszalonta esetén. A lista legfrissebb tagja Megyaszó, ahol idén március 1-je óta nincs saját háziorvos. A praxisok között van gyermek és felnőtt is, de jobbára vegyes körzetekről van szó. Nem lehet azt sem mondani, hogy csupán a megye bizonyos részeit érintené a háziorvoshiány, és nem is csak a kistelepülések gondja ez: Ózdon két felnőtt- és két gyerekkörzet is orvos nélkül van, de Putnok is két praxissal képviselteti magát. A városok közül pedig Sárospatak, Szendrő, Sajószentpéter, sőt egy miskolci gyerekkörzet is szerepel.

A praxispályázatokon minden évben emelkedik az elnyerhető összeg és a keret, de megyénknek ez is kevés. A tavalyi, idén eredményt hozó pályázaton 60-an nyertek, ebből mindössze három volt megyénkbeli: kettő Miskolcon, egy pedig Gesztelyben vásárol praxist a támogatással. A legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálatokat betöltő háziorvosok letelepedési pályázatán már jobb volt a helyzet: itt az 53 nyertesből 9 volt megyénkbeli.

