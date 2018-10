Továbbadni Isten szeretetét

A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény tartott ünnepséget a nevelőszülőknek szerdán Tolcsván, a Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központban. Az ünnepségen megjelent egyebek mellett Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, dr. Orosz Atanáz püspök, Lóránt Csaba Attila, a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény igazgatója, Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének igazgatója és Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere.

Munkájukkal mások életét segítik és ezzel nemzet­építő munkát is végeznek.” Fülöp Attila

A legfontosabb üzenet

A találkozót a hollóházi Csipet Csapat műsora nyitotta meg. Mint elhangzott, a hollóházi gyerekcsapat 24 tagja közül 15 maga is nevelőszülőknél talált otthonra. Az intézmény fenntartója, dr. Orosz Atanáz köszöntőjében hangoztatta, nem először találkozott a hollóházi gyerekekkel, akik akkor és most is elmondták a nagyon fontos üzenetet.



Dr. Orosz Atanáz Fotó: Bánhegyi Gábor

– Ez az üzenet nem más: add tovább Isten szeretetét! – mondta dr. Orosz Atanáz. – Ez a hivatásunk, az életünk legfontosabb programja. Kevés olyan érték van a Földön, ami hasonlatos a családhoz. A magyar kormány ezt az esztendőt a Családok évének nyilvánította, és most ennek a jegyében ünnepeljük ezt a magasztos hivatást, amit a nevelőszülőség jelent.

Kampány a nevelőszülőkért

– Vannak az ember életében olyan pillanatok, amelyek nehézséget, kihívást jelentenek – mondta köszöntőjében Fülöp Attila államtitkár –, de ezek erősebbé, kreatívabbakká tehetnek bennünket. A nevelőszülők nap mint nap szembesülnek ilyen pillanatokkal. Önök aktív részesei más családoknak, stabil hátteret nyújtanak olyan gyerekeknek, akiknek a szülei olyan élethelyzetbe kerültek, amikor valamilyen ok miatt nem tudnak gondoskodni gyermekeikről. Lehetőséget adnak arra is, hogy ha a család helyzete rendeződik, a gyermekek visszakerülhessenek a szüleikhez. Megadják egy gyermek életében azt a szeretetet, amire mindannyiunknak szüksége van. Önök a mindennapi hősök, akik munkájukkal mások életét segítik és ezzel nemzetépítő munkát is végeznek.

Fülöp Attila a tolcsvai eseményen bejelentette, október 27-én országos kampány kezdődik, amely a nevelőszülői hivatásra hívja fel a figyelmet.

– Ma hazánkban 15 ezer gyermek él nevelőszülőknél, és azt szeretnénk, ha több nevelőszülő lenne Magyarországon, többen választanák ezt a magasztos hivatást. Október 27-én Debrecenben lesz a kampány első rendezvénye és a jövőben szeretnénk eljutni minden megyébe – mondta Fülöp Attila.

Ezt követően Fülöp Attila, dr. Orosz Atanáz és Lóránt Csaba Attila miniszteri elismeréseket és elismerő okleveleket adott át a nevelőszülőknek, megköszönve eddigi munkájukat.

