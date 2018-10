Tovább tart a Mezőkövesd Zsóry FC veretlenségi szériája

Szombaton az első közös élvonalbeli csatájukra készülődött a Mezőkövesd Zsóry FC és a Kisvárda Master Good a szabolcsi városban. A házigazdánál a két héttel korábbi (a válogatott Nemzetek Ligája-szereplése miatt a múlt hét végén nem rendeztek meccseket) kezdőhöz, a Paksi FC elleni idegenbeli 4-1-es vereséghez képest két változás történt.

Kimaradt Gosztonyi, aki öt sárga lappal rendelkezett, míg Misicet ezúttal a kispadra jelölte Dajka László. A dél-borsodi oldalon ugyanazokat nevezte a gyepre kifutó tizenegybe Kuttor Attila, mint akiket október 6-án a Szombathelyi Haladás elleni, 2-0-ra megnyert kövesdi meccsen.

Bízhattak a fordításban

A Várda-szimpatizánsok, valamint a mintegy 60-70 Matyó-drukker azt láthatta első momentumként, hogy még másfél perc sem telt el az összecsapásból, amikor Cseri próbára tette a pályaválasztó kapusát, ám Felipe bizonyára jól felkészült és jól bemelegített, mert résen volt. A meccs eleje nem volt gyors, inkább a megfontolt labdajáratás jellemezte, illetve az, hogy mindkét csapat hátul, hátrafelé igyekezett magát bebiztosítani, nem hagyva területet a másiknak. A 8. percben Vajda szépen húzta meg a bal oldalt, beadott, Molnár G. jól is érkezett, csak éppen pár lépésnyivel a bal sarok mellé csúsztatott.

A Kisvárda szöglettel jelentkezett, és egy rossz védelmi helyezkedést kihasználva Vári meg is szerezte a vezetést. A hazaiak láthatóan jól tudták, hogy kit kell, kellene kivenni a játékból a kövesdi oldalon. Az egyik ilyen kipécézett személy Cseri volt, aki jó pár szabálytalanságot elszenvedett. A következő percekben a Kövesdnek volt sansza arra, hogy egalizálja az állást, a legnagyobb lehetőség Drazic előtt adódott, aki Cseri beadása után közelről nem sokkal fölé fejelt. A Kisvárda előnyben volt, és egyértelműen arra játszott, hogy ha labdát szereznek, akkor próbáljanak lendületes ellenakciókat vezetni, de ezek csak bizonyos szakaszig tartottak, korán elhaltak. A Kövesd ment előre, többet birtokolták a játékszert, de az első 45 percben nem tudtak gólt elérni, annak ellenére, hogy erre esélye volt Vajdának is, aki egy cselt követően nem sokkal tévesztette el a hazai kaput.

Ráéreztek a vendégek

A szünetről visszaérkezve akadt nem egy rossz átadás, illetve egy az egy elleni párharc. A Kisvárda őrizte a fórját, ha kellett, csak annyit tettek, hogy lövést blokkoltak. A 63. percben szánta el magát arra Kuttor Attila, hogy az ezen a napon nem remeklő, és egy ordító ziccert kihagyó Drazicot Kosztára cseréli, és milyen jól tette. Az egyenlítő találatban részt vállalt a korábbi házi gólkirály, valamint Vajda, és a hálóba bombázó Molnár G. A Kövesd igyekezett tovább ütni azt a bizonyos vasat. Minél hamarabb fordítani szerettek volna, de Felipe előbb a 68. percben Vadnai fejesét fogta, aztán a 72. percben szintén nagy bravúrt hajtott végre. Mindez azt jelentette, hogy kapusa tartotta a lelket a házigazdában, amely kezdett nagyon elfogyni. Alig volt ötlet, elképzelés.

A vendégek ráéreztek, hogy a pályaválasztó sok mindent már nem akar és nem tud tenni, bőven elégedett lenne az egy ponttal is, ők viszont nem ezt gondolták. A vezetéshez a 79. percben kellett egy furcsa kisvárdai mozdulat is, de Molnár G. ezzel nem törődött, hanem azzal, ami a dolga: berúgni a labdát a hálóba. Megtette, másodszor is ezen a napon. A ráadás tartogatott még izgalmakat, ugyanis a házigazda akár ega­lizálhatott is volna, viszont Koszta megszerezhette volna együttese harmadik találatát, csak éppen a szemtől szembeni ,,harcot” Felipe nyerte vele szemben.

A Mezőkövesd a hátrányba kerülés után megtett mindent azért, hogy megfordítsa a találkozót. Próbálkozásait siker koronázta, így aztán szeptember 1-jén kezdődött veretlenségi szériájuk tovább tart.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-0)

Kisvárda, 1910 néző. V.: Iványi (Albert, Medovarszki).

Kisvárda Master Good: Felipe (7) – Melnyik (5), Ene (5), Vári (5), Anderson (5) – Izing (5), Lucas (5), Protic (5) – Karasjuk (4), Horváth Z. (4), Ilic (5). Vezetőedző: Dajka László.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (0) – Farkas D. (5), Pillár (6), Szalai A. (5), Vadnai (5) – Szeles (5), Mevoungou (6) – Cseri (7), Molnár G. (8), Vajda (6) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Drazic helyett Koszta (6) a 63., Karasjuk helyett Misic (-) a 72., Melnyik helyett Sassá (-) a 81., Cseri helyett Meskhi (-) a 84., Protic helyett Negrut (-) a 87., Molnár G. helyett Silye (-) a 89. percben.

Sárga lap: Anderson a 16., Lucas a 42., Mevongou az 56., Farkas D. a 73. percben.

Gólszerző: Vári (1-0) a 13., Molnár G. (1-1) a 66., Molnár G. (1-2) a 79. percben.

Dajka László: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan kell, és egy szögletvariáció után egy szép góllal megszereztük a vezetést. Utána még egy 15-20 percig jól tartottuk magunkat, de aztán sok labdát veszítettünk a középpályán, illetve labdaszerzés után két-három passzt követően visszaadtuk azt az ellenfélnek, tehát közel sem láttam azt a felszabadult, passzolós játékot, mint eddig a jobb mérkőzéseinken, sőt, akár még Pakson is. Két héttel ezelőtt a szakmai stáb összedugta a fejét, és elhatároztuk, hogy változásokat eszközölünk a csapat játékában, taktikájában. Úgy gondolom, hogy ez nem jött be mivel mindig a végeredmény számít, és ez azt mutatja, hogy nem tudtunk jól kijönni belőle. Felkészültünk a Mezőkövesdből, tudtuk, hogy a középpályán megpróbálnak létszámfölényt kialakítani, mégis hibáztunk, ki nem kényszerített hibákat vétettünk.

Kuttor Attila: – Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, amely során nekünk is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, ám akkor ez még nem sikerült. A második félidőben viszont ellenfelünk fölé kerekedtünk, és megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést. Kosztát azért cseréltem be, hogy pluszt adjon a játékunkhoz. Abszolút hozzájárult ő is ahhoz, hogy a második félidőben már a játék minden elemében jobbak voltunk a hazaiaknál.

A gólok története

13. perc: A baloldalról végezhetett el szögletet a Kisvárda. A beadás során Vári megelőzte Vadnait, és a hazaiak játékosa öt méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 1-0.

66. perc: A Mezőkövesd vezetett támadást, Koszta, Vajda volt a labda útja, utóbbi kiugratta Molnár G.-t, aki bőven a 16-oson belül volt, és kissé éles szögből, laposan, ballal, nyolc méterről a rövid sarokba lőtt, 1-1.

79. perc: Protic nyúlt balszerencsésen a labdához a hazai félpálya közepén, ellenféltől kapott labda miatt nem volt les, Molnár G. pedig 14 méterről, laposan a hálóba bombázott a kimozduló Felipe mellett, 1-2.

