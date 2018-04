Tovább tart a diósgyőri hibatárlat

A labdarúgó NB I 25. fordulójában a kieső helyen álló Swietelsky Haladás csapatát fogadta a Diósgyőri VTK, Mezőkövesden. A pályaválasztó csapat, az utolsó előtti albérletben lejátszott meccsére (a Diósgyőri stadion május 5-i átadásáig még a Puskást fogadják majd ugyanitt) nagy változásokon ment keresztül az előző tétmérkőzéséhez képest, a szerdán ugyanitt, a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a Puskástól elszenvedett 3-0-s vereséget követően.

Az egyik, hogy öt helyen változott a kezdő (Nagy T., Szarka, Busai, Shestakov és Tamás M. maradt ki), a másik hogy Karan, Vela, Kocsis, Óvári és Bacsa csapatba kerülésével együtt merész felállásban, hátrom védővel, és három csatárral futott ki a DVTK a meccset indító sípszóra, a ,,nincs más hátra, mint előre” jegyében. A piros-fehérek a kupadöntős álmok elszállása után a bajnokságban próbálták meg vigasztalni szurkolóikat, akiknek csalódottságáról a hazai ultra szektor elé kifeszített molinó árulkodott, amelyen ez állt: ,,a címerért jöttünk, nem miattatok”.

© Fotó: Vajda János

A Haladás az előző meccséhez képest három új embert vetett be, visszatért a csapatba az előző körben az eltiltását töltő Halmosi, rajta kívül tovább két középpályás volt új, egyaránt védekező feladattal, a 1-4-2-3-1-es hadrendben. A védekező középpályások közül Jancsó már a meccs elején húzódást szenvedett, és le kellett cserélni, és további érdekesség, hogy a meccs folyamán a Haladás további két cseréjét is sérülés miatt kellett végrehajtani.

Egyszer találták el

Jancsó harcképtelenné válása előtt a DVTK szerezhetett volna gólt, de csak akkor, ha a játékvezető is esélyt ad erre, ha megadja a büntetőt az 5. percben, amikor Ugrainak nem volt esélye lőni, mert Jagodics ráugrott a hátára a kaputól 7 méterre. Ezen kívül még egy 11-est kérhetnének számon a piros-fehérek a fekete ruhás Karakótól, az 54. percben a Király kapusról kipattanó labdánál Óvárit takarították el az ötösön, úgy, hogy a közbeavatkozó Kolcák a labdát nem találta el. Érdekesség, hogy az elmaradt büntetőket, ahogy szerdán a Puskás elleni találkozó után sem, ezúttal sem tette szóvá Bódog Tamás, a DVTK szakvezetője, lehet, hogy azért, mert ettől eltekintve játszhatott volna jobban a csapata. De, ahogy szerdán, úgy most sem ment a DVTK-nak.

© Fotó: Vajda János

Ráadásul a háromvédős rendszer több negatívumot hozott, mint pozitívumot. Ugyanis a Haladásnak volt hamarabb ziccere, a 13. percben, majd gólja, a 20. minutában, egyaránt Mészáros révén. A Diósgyőr képtelen volt helyzetet kidolgozni a jól tömörülő szombathelyi együttessel szemben, és a meccs 32., majd 45+2. percében Williams hibázott kecsegtető lehetőségeknél. A pályaválasztó gárda vérszegény játékáról mindent elmond, hogy az első játékrészben Király kapusnak egyszer kellett védenie, a 33. percben Ioannidis lövésénél.

Fordulás után

A második játékrész nem hozott újat, a szerdai nap kopírozódott, ezúttal is gólt kapott négy perc játék után a DVTK, és most is kétgólos hátrányba került. Innentől még jobban kivehető volt, hogy Liptákot kalandozóként használta a csapat, a belső védő gyakran ment előre, ilyenkor Kocsis zárt vissza a helyére. Csakhogy Liptáknak nem ment ezen a napon, középpályásként sok passz hibát vétett. Persze nem csak neki nem ment, az egész csapat halvány volt, úgy tűnt, a motivációs szint alacsony, az ősszel látott harcos DVTK-ra nem igazán emlékeztetett a mostani 11 piros mezes. 0-2 után Vela mintha elkezdett volna futballozni, és bár nem az ő jóvoltából, de sikerült szépítenie a Diósgyőrnek, a kapuja előtt mindig óriási létszámfölényben lévő zöld mezesek ellen.

© Fotó: Vajda János

1-2-es állásnál a Haladás 10 emberrel védekezett, a DVTK nagyon hajtott az egyenlítő találatért, de ígéretes akciókon túl, ziccer kidolgozására nem futotta hazai részről. A meccs hajrájában pedig a kinyíló piros-fehérek ellen, kontrákból a szombathelyieknek voltak nagy gólszerzési lehetőségeik, de ezeket Kovács L. és Williams kihagyták, így az utolsó sípszóig izgalmas volt az összecsapás.

De a DVTK nem tudott egyenlíteni, újra kikapott, és az egy héttel ezelőtt Bódog Tamás által a legfontosabb hétnek nevezett három találkozón csak egy döntetlenre volt képes (a Honvéd ellen). A szombathelyiek fél év után nyertek bajnoki idegenben, a Diósgyőr pedig azt könyvelhette el, hogy zsinórban a negyedik NB I-es meccsén sem sikerült győznie (idén az eddigi hat élvonalbeli találkozójukon egy győzelmet arattak, március 3-án a Ferencvárost verték, 2-1-re). A DVTK-nak innentől fölösleges előre nézegetnie, mert szinte biztos, hogy a kiesés elkerülésért kell harcolnia, azok után, hogy négy pontra megközelítettek a második vonalat jelentő 11. helyet.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Sweirelsky Haladás 1-2 (0-1)

Mezőkövesd, 1472 néző. V.: Karakó (Theodoros, Becséri).

Diósgyőri VTK: Antal B. (7) – Karan (4), Lipták (4), Brkovic (5) – Vela (6), Kocsis (6), Hasani (4), Óvári (4) – Ioannidis (5), Bacsa (5), Ugrai (4). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Swietelsky Haladás: Király (6) – Schimmer (6), Wils (6), Kolcák (6), Bosnjak (6) – Jancsó (0), Jagodics (5) – Mészáros (6), Rácz (5), Halmosi (5) – Rabusic (6). Vezetőedző: Michal Hipp.

Csere: Jancsó helyett Kovács L. (7) a 7., Rabusic helyett Williams (6) a 30., Karan helyett Tamás M. (5) a 46., Óvári helyett Shestakov (5) az 55., Bosnjak helyett Németh Milán (-) a 66., Bacsa helyett Makrai (-) a 78. percben.

Sárga lap: Schimmer a 26., Karan a 28., Lipták a 84., Williams a 92. percben.

Gólszerző: Mészáros (0-1) a 20., Kovács L. (0-2) a 49., Ugrai (1-2) a 61. percben.

Bódog Tamás: – Nagyon sok hiba volt, sok hibával játszottunk. A játékosok akartak, mentek, néha fejetlenül. Ennyi hibával nem lehet mérkőzést nyerni. Van minőség a csapatunkban, és az ember joggal elvárná, hogy akinek vinnie kellene, pluszt kellene adnia, azok átlendítsék a csapatot a holtpontokon. De nem hogy a pluszt, a normál formát sem tudják hozzátenni, azt, amit tudnak. Szép feladat előtt állunk… Ha az összecsapásba nem úgy mész bele, nem olyan önbizalommal, ha nem hiszel benne, akkor nem is feléd pattant a labda, hanem az ellenkező irányba. A kukac benne van az almában. Valami nem működik.

Michal Hipp: – Nagyon fontos mérkőzésre készültünk a DVTK ellen, tudtuk, hogy a Diósgyőr fizikálisan nagyon jó, hogy jó erőkből áll. Erre a meccsre kicsit más taktikával, felállással készültünk, de a 6. percben egy sérülés miatt ez szétesett. Annak ellenére, hogy a DVTK aktívabban kezdett, Mészárosnak volt egy nagy helyzete. Meglepett a Diósgyőr felállása, mert tudomásom szerint három védővel még nem kezdtek, ez lehetőséget adott nekünk, tudtuk, hogy ellenfelünk hátul nyitottabb lesz, és lesz területünk játszani. A Diósgyőr többet birtokolta a labdát, bejutottak a 16-oson belülre, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Mi a két gólunkon kívül az utolsó tíz percben három ziccert is kihagytunk. De ettől függetlenül nagyra értékelem ezt a győzelmet. A hazaiak mindent beleadtak, hogy egyenlítsenek, odaszegeztek minket a 16-osunkra, és végig izgulnunk kellett, mert korábban az ellenfél kapuja előtt nem voltunk elég pontosak, határozottak. Edzői pályafutásom alatt még nem fordult elő, hogy három játékost is le kellett cserélnem sérülés miatt. Rabusicért aggódunk, hiszen őt kórházba kellett szállítani.

A gólok története

20. perc: Óvári labdavesztése után nagy lendülettel indultak meg Rácz, és jól adott keresztbe, az üres területre. Bosnjak a bal oldalon sprintelhetett a labdával, majd középre adott, a lasztit a rövid oldalon és középen sem érte el csapattársa, viszont a hosszún Mészáros üresen vehette át, és 10 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, 0-1.

49. perc: Schimmer jobb oldali partdobása után Kovács L.-hez került a labda. A középpályás Lipták mellett próbált elmenni, sikerrel, mert a védőről visszapattant elé a labda, és 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2.

61. perc: A Brkovic által előre vágott labdát Bacsa próbálta fejjel a középen lévő Liptákhoz továbbítani, de az Wils lábára pattant, onnan pedig Ugrai elé, aki középről, 19 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 1-2.

