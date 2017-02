Tovább fejlesztik a Héti tavat

Néhány éve vette át a Héti-tó üzemeltetését a helyi önkormányzat. Már akkor sem titkolták, hogy hosszú távon olyan fejlesztéseket akarnak megvalósítani, ami jótékony hatással lehet a falu vendégforgalmára. Az első és legfontosabb feladatuk az volt, hogy az ökológiai egyensúlyt helyrehozzák, és a horgászok számára ismét vonzóvá tegyék az állóvizet.

A megtervezett beruházásokat is tovább folytatjuk. Bende György

– Nagyon rossz állapotban került hozzánk a tó, igaz ez a vízminőségre és a halállományra is – tekintett vissza a munka elejére Bende György, Hét polgármestere. – Tavaly húsz mázsa pontyot telepítettünk, ami egyértelműen pozitív irányba fordította a környezeti folyamatot. Éppen ezért ezt idén is megismételjük, ezzel párhuzamosan pedig a megtervezett beruházásokat is tovább folytatjuk.

Összkomfortosítottak

A hétiek első lépésként körbekerítették a tavat, hogy ezzel is óvják a környezetet, és csak azok tartózkodhassanak a területen belül, akik jogosultak erre. Bekamerázták a környéket, a 24 órás megfigyelés a közbiztonság szempontjából is fontos lépés volt. A rendezvényterasz mögötti épületre napelemeket és napkollektorokat helyeztek fel, az áram- és a melegvíz-ellátás így biztosított a rendezvényekre.

– Ezen a szép helyszínen 2016-ban már volt négy esküvőnk – folytatta Bende György polgármester. – Egyébként most már szinte minden adott ahhoz, ha valaki egy zárt rendezvényt szeretne tartani. Összkomfortossá vált a környék, amit reményeink szerint a jövőben egyre többen felfedeznek majd.

Stég és sétány

A tó fejlesztése a téli időszakban sem állt meg. Hat stéget telepítettek a futballpálya felőli, meredek részre, ezzel gyakorlatilag most már teljesen körbehorgászható az állóvíz. Nyolcvanszázalékos a készültsége annak az egy méter széles sétaútnak, amely szintén körbeviszi a látogatót.

– Apró lépésekben folyamatosan haladunk, de ha elkezdünk számolgatni, akkor már tízmillió forint fölöttinek tekinthető a Héti-tónál történt fejlesztés – árulta el Bende György. – Önerőből és a közmunkaprogramot felhasználva tudtuk végrehajtani ezeket a munkákat, és a jövőben is arra törekszünk, hogy a terveinket megvalósítsuk. Rövid távon egy ilyen vállalás nem lehet nyereséges, de hosszú években mérve már igen. Profitálhatunk belőle, hiszen a tavunk ebben a térségben több szempontból is egyedülálló lesz. Bízom benne, hogy nyáron már a táborozást is meg tudjuk kezdeni, hiszen a falusi turizmusban is komoly lehetőséget látunk.

