Tour de Hongrie: Szombaton „nagy” bringás nap Miskolcon

Az idei esemény szombaton érkezik majd a borsodi megyeszékhelyre, amely a Tour de Hongrie kilenc évtizede alatt összesen 29 alkalommal volt rajt vagy befutó helyszíne.

Öldöklő küzdelem várható

Eisenkrammer Károly főszervező szerint július 1-je lesz a körverseny legnehezebb napja, mert a 180 km-es táv és a hőség mellett a Bükk emelkedőit is le kell győzniük a versenyzőknek. A mezőny Szirma felől érkezik a városba, 16 óra körül áttekernek a Szent István téren a célkapu alatt, és Lillafüred irányába indulnak tovább. A Mexikóvölgyi úttól induló emelkedő Bükkszentlászlótól válik igazán izgalmassá.

– A szerpentin kellemes kirándulásra is alkalmas lehet, de ezen a napon a 180-200-as pulzussal tekerő bringás hősöknek lehet szurkolni. 16.30 körül érdemes lesz felmenni akár bringával, akár más módon Bükkszentkeresztre, mert öldöklő küzdelem várható a hegyi hajrán megszerezhető pontokért – nyilatkozta a Tour de Hongrie főszervezője.

A helyezéseket eldöntő sprintre 17.30 körül kerül sor a Kálvin János úton. A versenyhez kapcsolódóan Miskolc legnagyobb bringás buliját szervezi a város július 1-jén, 14.00 órától a Szent István téren. Ma már teljesen természetes, hogy sokan nemcsak hétvégén veszik elő a kerékpárokat, hanem munkába, bevásárolni vagy épp ügyeiket intézni is ezt a közlekedési eszközt választják. De önállóan szerveződő, kis közösségek is együtt bicikliznek, felfedezve Miskolc és gyönyörű környezetének könnyebb, nehezebb szakaszait.

Hat témakör

Ezeket a közösségeket is megszólítva, Miskolc olyan eseményt varázsol a Tour de Hongrie befutója mellé, mely szinte minden elemében kapcsolódik a kerékpározáshoz. Legyen szó különleges, még sosem látott bringákról, ügyességi játékokról, nagyszabású közös bringás aerobicról vagy éppen jótékonyságról. A rendezvény szervezéséért felelős csapat úgy álmodta meg a Bike Day névre keresztelt eseményt, hogy témakörönként, célcsoportonként akár külön, akár egyben is értelmezhető és csábító legyen. Így született meg a hat témakör: a Miskolc Bike (a helyiek, a helyi közösségek, a miskolci kerékpáros egyesületek felülete), a Mini Bike (elsősorban gyermekeknek, családoknak szóló program­elemek, kerékpáros közlekedési edukáció), a Mad Bike (bringás őrületek csoportosan és egyénileg), az Adj Bike (a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének részvételével megvalósuló, speciálisan erre a napra, erre a témakörre kialakított attrakciók és jótékonysági, figyelemfelkeltő programelemek), az After Bike Party (azoknak, akik a végén szeretnék a szervezőkkel ünnepelni a kerékpározás miskolci napját) és a Smart Bike (kerékpáros különlegességek az okos világból).

ÉM

Jó tudni

A kapcsolódó programokról

A Kerékpáros Miskolc Egyesület, valamint a rendőrség közreműködésével és jóvoltából a legkisebbeket különleges ügyességi pálya és közlekedési totó várja majd. A Factory Aréna támogatásával és szervezésében, a Szent István tér melletti kis parkban a nagyobbak tehetik majd próbára ügyességüket az extrém sport területén. Lesz kreatív foglalkoztató, virtuális világ, e-bike-pálya és térképes meglepetés, de nagyszabású szabadtéri kerékpáros aerobicórákra is lehet majd regisztrálni.

Útlezárások

A kerékpárosok áthaladásának időpontjában a verseny útvonalában lévő kereszteződések, várhatóan 10 perc időtartamban kerülnek lezárásra. A lezárásokra 15.30 és 17.30 között kell majd számítaniuk a miskolciaknak.

Ezen a napon 12 és 19 óra között az Uitz Béla utca – Kálvin János utca – Toronyalja utca, továbbá a Szemere Bertalan utca – Meggyesalja utca (Bartók Béla tér) esetében teljes útzár lesz.

