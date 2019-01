Történelmi regények és skandináv krimik

A megyénkben élők kedvenc olvasmányai közé tartoznak a skandináv krimik, a magyar történelmi regények, de igen népszerűek a legfrissebb szakácskönyvek is – ez derül ki legalábbis abból a friss összesítésből, melyet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szakemberei készítettek kérésünkre, hogy megtudjuk, milyen kulturális táplálékokat fogyasztanak leggyakrabban a helyiek.

Abszolút favorit

– Bán János Hunyadi című történelmi regényét 191 alkalommal kölcsönözték ki 2018-ban, ez a mű az abszolút favorit. A legkeresettebb első 150 kötet között találjuk Bartos Erika gyermekeknek szóló munkáit, de Fábián Janka és Fejős Éva regényei is nagyon népszerűnek számítanak – fejtette ki Varga Gábor, az intézmény igazgatóhelyettese.

Berg Judit és Bosnyák Viktória is a felkapottabb szerzők között szerepelnek és rengetegen keresik a friss gasztronómiai köteteket, például Elek Mária szakácskönyveit is nagyon szeretik. Benkő László A Zrínyiek, Szent László és a Vér és kereszt című történelmi műveit is gyakran kölcsönzik. Bár nem a klasszikus szépirodalmi művek vezetik a népszerűségi listát, akadnak azért olyan alkotások is melyek korunkban is bestsellernek számítanak. Ide tartozik Gárdonyi Géza Egri csillagok és a Láthatatlan ember című regénye is, de legalább ennyire népszerű Jókai Mór A Kőszívű ember fiai és az Arany ember című alkotása is.

Népszerű, kortárs

– Közkedvelt írónak számít Csukás István és Fekete István. Jókai Anna prózái mellett Dragomán György műveit is sokan keresik. A világirodalom remekei közül, pedig Gabriel García Márquez regényét, a Száz év magányt és Bulgakov Mester és Margarita című művét olvassák leginkább – sorolta Varga Gábor, akitől azt is megtudtuk, a megyénkben élő művészek közül Fecske Csaba az egyik legnépszerűbb alkotó.

ÉM-JA

Rossz versek, jó film Miskolc - A Rossz versek című új magyar filmmel, Reisz Gábor alkotásával köszönti a magyar kultúra napját a miskolci művészmozi. A vetítés délután 2-kor kezdődik a Művészetek Háza Béke Art Mozitermében. ÉM Tovább a cikkhez

Programok a magyar kultúra napján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Abaújszántó, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Miskolc, Rudabánya, Sárospatak, Szendrő, Szikszó, Tokaj - A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ... Tovább a cikkhez

Húzzuk ezt a sorsot, mint a csiga a csíkot Miskolc – Magyar virtus, szláv szomorúság és nyugat-európai intellektus a Himnuszban. Immár harminc éve megemlékezünk a magyar kultúra napjáról január 22-én, ekkor készült el ugyanis 1823-ban Kölcsey Ferenc a Himnusszal, mely méltán lett az ünnep központi szimbóluma. Az alkalom apropóján a művész... Tovább a cikkhez

A regényeiben kelnek életre az újságíró élményei, emlékei Miskolc - Mörk Leonóra legújabb könyve helyszínéül szülőföldjét, Miskolcot választotta. Az ELLE Magazin vezetőszerkesztőjét újságírói tapasztalatai is segítik írói munkája során. Legújabb regénye, „A porcelánlány” megalkotása közben az 1914-ből való újságcikkek segítségével rakta össze a főhősnő,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA