Történelmi Avas: kezdődik a fejlesztés?

Igazira cserélnék a Lánchíd kőoroszlánjait

Két hónapja, hogy az Avas fejlesztésének nyomába eredtünk. Körbejártuk a területet, hiszen egy közgyűlési előterjesztés szerint a beruházás kezdetének időpontja: 2017. február 1. Igaz, akkor még az időjárás nem lett volna alkalmas a munkálatok elkezdésére, hiszen hó és jég borította a történelmi Avas útjait, lépcsőit. Talán ezért sem találtunk fejlesztésre utaló munkálatokat. Mint ahogy most sem, pedig a hónak már nyoma sincs.

Avasi templom, temető, Bortanya, Avasi kilátó – újra ezeket a helyeket kerestük fel. Azért, mert ezek a sarokpontjai a történelmi Avas komplex turisztikai fejlesztésének, amire másfél milliárd forint támogatást nyert el a kormánytól az önkormányzat még tavaly év végén.

Kivágták a fákat

Az Avasi templom előtti dombon találtunk egy friss fakivágást. Ez azonban nem a fejlesztés része, csupán az avasi faállomány éves gondozásának eredménye. A Miskolc Holding Zrt. még korábban adott ki közleményt a témában: idén márciusban 55, részben tájidegen – bálvány és fehérakác –, részben balesetveszélyes, korhadt fát vágtak ki a történelmi Avason. A kivágott fák helyére tavasszal és ősszel 110 facsemetét ültetnek – ígérték. Ezeket egyelőre még nem találtuk.

Találtunk viszont temetői felhívást, a temető látogatási rendjét hirdető kiírásokat. Valamint egy nagy kupac szemét közepén egy felszólítást: szemetet lerakni tilos.

És most, hogy már nincs hó és jég a Kisavason, jól látszik, a hideg nem múlt el nyomtalanul. A templom környéki utcák és az Avasi kilátóhoz vezető út is csupa kátyú, a lépcsősorok pedig felfagytak, csakúgy, mint néhány utcában a macskakövek.

Kedd délelőtt a történelmi Avas kihalt volt, a Bortanya környékén sem volt élet, éppúgy, mint fejlesztésre utaló jelek sem. Egy-két ember jött velünk szembe a Kisavas macskakövein, egyikük megkérdezte, hogy mit fotózunk. Kiderült, abban reménykedett, hogy a fejlesztés miatt mérünk fel valamit. „Azt hittem, végre kezdődik…” – legyintett, majd elköszönt.

Nem változott semmi

Pont, mint februárban, most is az Avasi kilátót hagytuk utunk végére. Hiszen ez a projekt fő eleme, a tervek szerint csúcstechnológiát képviselő élményközponttá alakulna, valamint várostörténeti tematikájú „időgépet” létesítenek majd benne. De most még úgy tűnik, az idő megállt, az időjáráson kívül semmi nem változott a kilátónál. Illetve de, eltűnt a turisztikai tábla, mára csak két vasoszlop maradt.

Végigjárva a történelmi Avast mégis találtunk egy fejlesztésre vonatkozó kiírást, igaz, ez nem Miskolcot, sokkal inkább a fővárost érinti. Ez pedig a Kétfarkú Kutya Párt hirdetménye: „A Lánchíd oroszlánjait igazira cseréljük…”

Mikor lesz a fórum?

Az önkormányzatnál újra érdeklődtünk arról, mikor kezdik a beruházást az Avason, hol tart most a munka, de mint korábban, most sem érkezett válasz.

A történelmi Avason élő kollégánk még korábban megkereste a terület önkormányzati képviselőjét, mivel a városháza a nagyszabású terv részleteiről a környéken élőket sem informálta. Hubay György (Fidesz) akkor azt mondta neki, hogy készülnek a tervek, amint lesznek konkrétumok, fórumokon osztja meg a részleteket az avasiakkal. Azóta még nem tartott fórumot.

– N. Szántó Rita –

