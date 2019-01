Török támogatás a prügyi gyerekeknek

A Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola küldöttsége vendégségben járt a „Yunus Emre Enstitüsü Budapest”, Budapesti Török Kulturális Intézetben.

A prügyi iskola képviselőit, Tiszlavicz Csaba intézményvezetőt és Puhl Márta tanító, gyógypedagógust nagy-nagy szeretettel fogadta Yakub Gül igazgató úr és Török Johanna Abdikoglu, az intézet kulturális koordinátora. A csodálatos környezetben – az UNESCO világörökség listáján szereplő Andrássy úton, Bobula János által 1882-ben épített palotában – az iskola és tanulóinak támogatásáról, az iskola és az intézet további kapcsolatépítési lehetőségéről beszélgettek a tisztelet, a barátság, az emberség, a szeretet jegyében.

– Lehetőségünk volt találkozni Gülşen Salgarral, az EU külkapcsolatokért felelős projektkoordinátorával, aki felajánlotta segítségét egy török testvériskolával történő kapcsolatfelvételre – mondta a találkozóról Tiszlavicz Csaba. – Az intézetből nem térhettünk haza üres kézzel. Adományaikkal gyerekek, családok mindennapjait teszik boldogabbá, könnyebbé. Amikor mindezt megköszöntük, igazgató úr elmondta, hogy ők köszönik a lehetőséget, hogy Isten segítségével tehetnek jót másokkal.

Szeretettel fogadták a mi ajándékainkat is, amelyek között ott volt a prügyi sajt és méz is. Örültünk, hiszen a gyerekek és a tanáraik által készített manókat igazgató úr az irodájában, a többi értékes relikvia között helyezte el. A kedves vendéglátás során lehetőségünk volt megkóstolni az igazi török teát és az intézet kávézójában a nagyon finom török kávét is. Őszintén remélem, ez a kapcsolat a jövőben is az eddigiekhez hasonlóan gyümölcsözően folytatódik majd tovább.

