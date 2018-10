Törődjön többet ősszel kertjének egészségével

Ahogy korábban is javasoltuk, metsszük le az elvirágzott fejeket, hogy további virágzásra serkentsük a növényünket. Tisztítsuk meg a rózsaágyásokat és alkalmazzunk egy utolsó kezelést gombaölőszerrel, ha szükségét látjuk. Lassan eljön az ideje a rózsa őszi metszésének is – aki ezt alkalmazza. Ezt általában az időjáráshoz szokták igazítani és még a fagy előtt kell megejteni, hogy ne károsodjon a növény.

Évelő virágaink – mint a babarózsa – szétültetését is meg lehet kezdeni. A nem szabad gyökerű, hanem ládás, cserepes növényeket – ahogy egész évben – ebben a hónapban is bátran ültethetjük. Lassan azonban a szabad gyökerűek őszi ültetési ideje is eljön, így érdemes megtervezni, hogy mit és hová szeretnénk ültetni.

Vissza a lakásba

A meleg égövi eredetű növényeink esetén érdemes utánanézni, vagy szakembernél, szakboltban érdeklődni, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy mi az a hőmérséklet, amit biztonsággal elviselnek, hiszen az éjszakákon már jóval tíz fok alá is lemegy a hőmérséklet, ami bizonyos növényfajtáknál gondot okozhat. Ilyen például a leander, vagy a hibiszkusz. A nyárra kirakott szobanövények visszaköltöztetését is megkezdhetjük. Az évelő balkonnövények között több is akad, amelyik visszametszést, vagy ritkítást igényel a telelőhelyre rakás előtt, erre sem árt figyelni. Ha a hajtásokat visszavágjuk, akkor kevesebbet párologtat a növényünk, ez a ritkább öntözés miatt is fontos télen.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA