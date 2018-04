Tornacsarnokkal és új uszodával bővül a Lévay József gimnázium

Mint arról korábban beszámoltunk, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon uniós és állami pénzből, közel két és félmilliárd forintból építhet új sportközpontot.

A beruházás februárban a korábbi mezőpaneles, vasbeton előteres tornaterem bontásával kezdődött, az mostanra teljesen eltűnt. Ábrám Tibor, a gimnázium és diák­otthon igazgatója azt mondta, a kivitelező eddig az ütemtervnek megfelelően halad.

– A tornaterem elbontásán túl mostanra eltávolították azt a távhővezetéket is, amely a területen haladt. Ezt egyébként újból beépítik majd, a távhőszolgáltató MIHŐ Kft.-vel történt egyeztetés értelmében az uszodaszint mennyezetében, egy úgynevezett fogadócsatornában fut a jövőben – sorolta az intézmény vezetője.

Megértők a lakók

Jelenleg a földmunkákkal tud haladni a kivitelező, illetve rövidesen megkezdődik a Papszer utca felőli rézsű cölöpözéses technikával történő megerősítése. Így fogják megtámasztani a domboldalt, amíg teljesen kiássák a munkagödröt.

– Terveink szerint ezzel a munkával körülbelül három hét alatt végeznek, utána indulhat a létesítmény alapozása – tette hozzá Ábrám Tibor.

Az építkezés a környező utcákban – így a Rákóczi, a Papszer vagy a Csengey utcákban – élők mindennapjait is befolyásolja, éppen ezért korábban lakossági fórumon tájékoztatta őket a gimnázium a fejlesztésről és a vele járó átmeneti kellemetlenségekről.

– A fórumon nagyjából minden érintett ingatlanból érkeztek lakók, akik szerencsére megértették és elfogadták a helyzetet. Két és fél hónap távlatában úgy látjuk, hogy kitart a türelmük, azonban kaptunk visszajelzéseket is a zajjal kapcsolatban, illetve arról is, hogy a föld tömörítése közben időnként megremegtek a környező épületek. Mi arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is jelezzék, ha valami probléma van – mondta az igazgató.

A forgalmi rend is változhat

A munkálatok természetesen az iskola mindennapjait is érintik. Mivel az udvar munkaterület lett, jelenleg kevesebb parkolót tudnak biztosítani a dolgozóknak, és a testnevelésórákat is másképp kell megszervezni: ezeket jelenleg egy ideiglenesen átalakított nagy méretű tanteremben (tornaszobában), a konditeremben, illetve a jó idő beköszöntével az Avason oldják meg.

A sportkomplexum építése némileg befolyásolja a környező utcák forgalmi rendjét is. A Papszeren jelenleg félpályás útlezárás van a domb­oldal megerősítése miatt, a Rákóczi Ferenc utca elején, a gyalogátkelő mellett pedig ideiglenes kihajtót alakítottak ki a déli tehermentesítő felé, ez később a munkagépek mozgását fogja segíteni.

Az iskolavezető úgy fogalmazott, ha minden rendben halad, várhatóan jövő nyáron adhatják át az uszodát és tornatermet is magában foglaló komplexumot, a próba­üzemet követően pedig a 2019/2020-as tanév kezdetétől már a diákok és a miskolci polgárok is használhatják azt.

