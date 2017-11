TOP 100 – Weilandics Miklós: Van eredmény és bizakodás

Van még sok tennivaló, de nincs okunk pironkodni, kezdte előadását Weilandics Miklós, a NAV megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója. Hangsúlyozta, a 150-et meghaladja azon cégek száma, amelyek szerepelnek a TOP 100 magazinban, és 61 olyan gazdasági szereplő van, akiket mindhárom kategóriában az élmezőnyben találunk. Az igazgató kitért arra is, a TOP 100-as cégek megyénk nettó árbevételének 72,9 százalékát termelik meg.

Weilandics Miklós a NAV újításairól is beszámolt, kiemelve az e-szja bevallást, amit az igazgató szerint mindenki sikeresnek ítélt. Az újítások közé sorolta a támogató eljárás és a NAV-ablakok bevezetését is, ez utóbbi kapcsán elmondta, a jövőben bővítik. Illetve kiemelte az adóhivatal mentorálási kezdeményezését is, ezt jövőre vezetik be, kezdő vállalkozások hat hónapig igényt tarthatnak a hivatal segítségére, ha elakadnak az adózásban.

Vannak eredmények

– Önökről sugárzik a bizakodás, mert vannak eredményeik, és ezekre alapozva bíznak a jövőben – köszöntötte a cégek képviselőit Pfliegler Péter alpolgármester. Hozzátéve: közösen sokkal szebb jövőt tudunk építeni Miskolcon.

Az alpolgármester kiemelte, Miskolc továbbfejlődik, és számos olyan projekt van, ami az itt dolgozók, lakók életét komfortosabbá teszi.

ÉM-NSZR

