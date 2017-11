TOP 100 – Bihall Tamás: Még mindig az ipar dominál

Megyénk TOP 100-as listáján 21 olyan cég van, amelyik bekerült a HVG Top 500-as listájára is – kezdte beszédét Bihall Tamás, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hozzátette, a tavalyi évhez hasonlóan az idén is húsz olyan vállalkozás van, amelyek korábban nem voltak a TOP 100 illusztris táborában. Az elnök arról is szólt, hogy az ipar dominanciája megyénkben kétségtelen. Fontosnak tartotta azonban megjegyezni, hogy az infokommunikáció területén van még mit javítani, van hova fejlődni.

A megye 16 járása kapcsán Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros szerepelnek a gazdasági élvonalban, a többi rendkívül alacsony szinten veszi ki részét a megye gazdaságából, és ezzel a jelenséggel foglalkozni kell – fogalmazott Bihall Tamás. Hozzátette: a Cigándi és a Putnoki járásból egyáltalán nincsenek TOP 100-as cégek.

Nehéz kérdésnek nevezte a népességfogyást, adatként említette, megyénk népessége 50 ezerrel csökkent. Bihall Tamás úgy véli, ennek megállítása úgy lehetséges, ha a fiatalokat itt tartjuk, vagy vissza tudjuk hívni.

A kamarával kapcsolatban kiemelte, hogy megyénkben 36 ezer regisztrált tagja van a szervezetnek, ami az országosan regisztráltak 3,59 százaléka. A tagok fizetési pontossága 99 százalékos, és egy felmérésből kiderült, a vállalati elégedettség alapján a megyei kamara, Vas megye után a második helyen áll.

Elmélet, gyakorlat

Bihall Tamás a duális képzések fontosságát is kiemelte, mind középiskolai, mind felsőoktatási szinten. Szakképzésben jelenleg 24 vállalattal és 594 tanulóval van szerződésük. A Miskolci Egyetemmel a közelmúltban jött létre együttműködésük, hogy az elméleti tudást és a gyakorlatot összeköthessék. Jelenleg 131 vállalat fogad hallgatókat, és 164 diák vesz részt a duális képzésben.

ÉM-NSZR

TOP 100: Megvan, kikből áll 2017-ben a gazdasági elit Miskolc - Három listán rangsoroltuk ebben az évben is a megyei székhelyű vállalkozásokat. Bemutattuk TOP 100-as magazinunkat, és átadtuk az Észak-Magyarország idei Gazdasági Díját kedden. Az idén Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója vehette át az Észak-Magyarország TOP 100 Gazdasági Díj... Tovább a cikkhez

TOP 100: Tóth Lászlóé az idei díj Miskolc - Az Unió Coop Zrt. vezér­igazgatója nyerte el 2017-ben az Észak-­Magyarország TOP 100 Gazdasági Díját. A legeredményesebb megyei vállalkozásokat rangsoroló magazinunkat kedden mutattuk be a Palotaszállóban. A TOP 100-as cégek listáját tizennyolcadik alkalommal állítottuk össze, s immár t... Tovább a cikkhez

TOP 100 - Professzor dr. Csath Magdolna: Innováció, versenyképesség Miskolc - A magyar gazdaság helyzete a legutóbbi versenyképességi elemzések tükrében. Ezzel a címmel tartott előadást a keddi rendezvényen professzor dr. Csath Magdolna közgazdász. Már az elején hangsúlyozta, a legtöbb elemzés szerint a hazai gazdaság makromutatók tekintetében nagyon jó úton jár.... Tovább a cikkhez

TOP 100 - Weilandics Miklós: Van eredmény és bizakodás Miskolc - Több mint 150 megyei cég fért be magazinunkba, 61 mindhárom listán szerepel. Van még sok tennivaló, de nincs okunk pironkodni, kezdte előadását Weilandics Miklós, a NAV megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója. Hangsúlyozta, a 150-et meghaladja azon cégek száma, amelyek szerepelnek a ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA