Tönkretették az ellopott nagy értékű terepjárót

Megkezdődött szerdán annak a két bükkaranyosi fiatalnak a pere, akik tavaly májusban törtek be egy Kisgyőr határában az erdőben álló vadászházba, majd onnan vadásztrófeákat, aranyékszereket, alkoholt, parfümöket, egy nagy értékű kerékpárt, borotvákat, benzint, egy gyerek krosszmotort zsákmányoltak. Kutatás közben sikerült kinyitniuk a páncélszekrényt, amelyben a tulajdonos a távcsöveit, éjjellátóját, a lőszereket és az engedéllyel tartott vadászpuskáit tartotta, illetve megtalálták a garázsban álló, 30 millió forint értékű terepjáró indítókulcsát is. Emellett azért a biztonság kedvéért a garázsról a mintegy harminc méternyi réz ereszcsatornát is leszedték. Miután mindent bepakoltak a terepjáróba, Miskolc felé vették az irányt, majd betértek egy gyorsétterembe is, mivel megéheztek a nagy izgalmakra – itt a kamerafelvételek alapján fotók is készültek róluk. Végül néhány nap múlva elfogták őket a rendőrök, és az összesen 51 millió forintot érő zsákmány nagy része is előkerült. A fegyvereket például a temetőben egy sírban rejtették el. A terepjárót azonban komolyan megrongálták, kiszerelték belőle az üléseket, a hangszórókat, vezetékeket, így az autóban hatalmas kár keletkezett. A vád – többek között – jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette.

HI

Kifosztottak egy kisgyőri házat Miskolc, Kisgyőr - Egy kisgyőri ingatlanról tulajdonítottak el nagy értékű járműveket, fegyvereket, lőszereket, trófeákat, karórát, italokat és réz esőcsatornát, összesen több tíz millió forint értékben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 05000/136/2017. bűnügyi s... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA