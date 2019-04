Tom Lumen is borangol

Már olvashatóak az első hírek arról, ki mindenki lép majd fel az idei Borangoláson – a történelmi Avas értékeit a nagyközönség figyelmébe ajánló programsorozat vendége lesz Tom Lumen is.

Virtuóz játék

Tom Lumen nemzetközi hírű magyar gitáros, Miskolcon nőtt fel. Szólópályafutása során három kontinens tizenöt országában turnézott. Többek között fellépett Kínában, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Vietnamban, Európa sok országában.

Koncertjeit virtuóz gitárjáték, jókedv és emelkedett hangulat jellemzi. Tom amellett, hogy kiváló gitárjátékával szórakoztat, személyes történeteit is megosztja a hallgatósággal. Egyéni hangzásvilágú saját szerzeményei mellett magyar népzenei átdolgozásokat és neves előadók kedvelt számait is megszólaltatja. A Borangoláson az idén megjelenő The Three of Us című új nagylemezéről is játszik – tudatták a szervezők.

A Borangolás május 9-én kezdődik és 11-ig tart, a Tom Lumen-koncert várhatóan május 10-én délután kezdődik.

ÉM

