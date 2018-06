Tölthető akkumulátoros fejlámpa

Ahogy megnőtt az extrém sportot kedvelők száma is, úgy kellett kiszolgálni az olyan igényeket is. Gondolok itt az éjszakai bringázásra, vagy akár az éjszakai túrázásra. Mivel a horgászatot és a vadászatot szokványosabb, ha éjjel is űzik, arra már kifejlesztették a megfelelő fényforrást.

Szerezzük be a legjobbakat

Ez nagyon jól hangzik, de hol találunk meg mindent egy helyen? Több variáció is van erre, de nekünk kell eldöntenünk, hogy mi a számunkra leginkább megfelelő. Az egyik, hogy interneten keresztül, hazai webáruházak kínálatából választunk, esetleg ellátogatunk az áruházhoz tartozó szakboltba. Itt szakemberek tudnak végig segíteni minket a választás folyamatán és nem utolsó sorban ki is próbálhatjuk a kiválasztott terméket. Egy másik variáció, hogy szintén az interneten rendelünk, de külföldről, ami az esetek jelentős részében töredéke az itthoni áraknak. Igen ám, de ha valami gond van, akkor aztán hiába a garancia meg ilyesmik, rövid úton rájövünk, hogy ha drágább is picit az itthoni termék, de legalább meg tudjuk csináltatni, így fele annyi idegeskedésbe sem kerül.

Foglaljuk össze röviden, hogy mi az, amit minden valamire való fejlámpa tud:

Jelzi az akkumulátor töltöttségét, ha egy bizonyos szint alá csökkenne, ennek ellenére nem esik vissza a fényereje, hanem szépen megtartja az eredeti fényét.

Az olcsóbb minőségű LED-ek esetében gyakran előfordul, hogy túlmelegszik és nincs tovább, szétdurran. Ezt nem engedheti meg magának egy jó minőségű lámpa, ezért is érdemes itthon vásárolni, mivel, ha ilyen probléma van, itthon percek alatt megoldják.

Hibátlan a LED minősége, a világítás szöge, jó fókusszal és fényszórással rendelkezik és nincs holttere.

Kellemes viselet, jó ránézni, mert kinézetre is hibátlan, amit, ha boltban vásárolunk, akkor azonnal láthatjuk, tapinthatjuk és el tudjuk dönteni, hogy számunkra megfelelő-e.

Tartós és hibátlan az akkumulátora, de minimum hálózatról tölthető. Egy hiba van, amit nem lehet kiküszöbölni még akkor sem, ha a legjobb helyről vásárolunk, az pedig az érintkezési hiba. De, mint már említettük, itthon könnyebb a garanciális ügyintézés.

Mihez milyen dukál?

Horgászat és vadászat esetén hasznos kis társunk lehet a Favour H0717B széles látótávolságú LED-es fejlámpa, ami vízálló, így horgászathoz különösen optimális. Ütésállósága pedig a vadászathoz hasznos, emellett 3 sima és 3 féle villogó üzemmóddal rendelkezik. Micro USB-vel tölthető és ahogy az elején említettük, kijelzőn mutatja az akkumulátor állapotát.

Futás, túrázás és barkácsolás esetén lehet segítségünkre a Fenix Light HL60R LED-es tölthető fejlámpa, ami 100 órán át képes a megadott 950 lumen kibocsátására. Fényerők tekintetében sem marad el az előbbitől, mivel 5 féle lehetőség közül választhatunk és egy extra, éjjellátó mód is rendelkezésünkre áll. Töltése szintén micro USB-vel történik, mint a Favour esetében.

Ha mindezek után még kérdés merülne fel, érdemes ellátogatni a Zseblampa.com webáruházába, ahol számtalan fejlámpa típus közül válogathatunk.

