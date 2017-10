Toldi-szobrot avattak Bükkábrányban

A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, az Aranykor Bükkábrányban kezdte meg Borsod megyei túráját. Az autóbuszos, interaktív elemeket felvonultató vándorkiállítás Sajószentpéteren, Sátán, Miskolcon, s valószínűleg Sátoraljaújhelyen, illetve Széphalmon is bemutatkozik.

– Idén ünnepeljük Arany János születésének kétszázadik évfordulóját, ezért márciustól jövő márciusig Arany János Emlékévet hirdettek, amelyre a kormányzat kétmilliárd forintot költ. Kiállításokat, táborokat szerveznek és kiadványokat is készítenek ez alkalomból. A vándorkiállítás a leglátványosabb rész, a modern informatikai eszközökön kívül mechanikai és optikai trükkökkel tettük izgalmasabbá a költő életművét – mondta Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus. Maga a busz külseje is része a kiállításnak, a Toldi-képregény kockáihoz ugyanis meg kell találni a megfelelő idézeteket.

Derekasné Orosz Andrea, az Arany János Általános Iskola igazgatója kifejtette, az iskola névadója miatt is nagyon örültek a kiállításnak, s maguk is készültek az alkalomra, egybekötötték az EU Kódolási Héttel, s Arany János-verseket rejtettek QR-kódokba. Az iskola udvarán fölavatták Toldi Miklós faragott szobrát is.

