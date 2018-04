Tökéletes karbantartás, biztonságos autózás

Minőségi szolgáltatás

Az autók meghálálják a megfelelő karbantartást, az esetleges hibák felmérését és orvoslását, ezért érdemes szakemberekre bízni a szezonális átvizsgálást. Erre a legjobb megoldást Miskolcon az új Mercedes szalon nyújtja. Teljes körű, a legmagasabb igényeket kielégítő szerviz szolgáltatással, autókozmetikával és karosszéria-javítással állnak az ügyfelek rendelkezésére. A 26-os főút kivezető szakaszán, a Bosch szomszédságában található Mercedes-Benz Miskolc kollégáinak szakértelme biztonságot nyújt a személyautó vagy kishaszongépjármű tulajdonosaknak is, természetesen nemcsak a Mercedes tulajdonosok számára. Minden olyan fontos dolgot ellenőriznek a járműveknél, ami a tavaszi-nyári üzembiztos közlekedéshez szükséges.

Széles paletta

Ilyenkor az első lépés, hogy a téli abroncsokat nyári gumikra kell cserélni. A melegebb idő beálltával már nem ideális a téli gumik tapadása, ez növelheti a fékutat, és a kanyarokban is bizonytalanabb a jármű, mindemellett a fogyasztása is nő. A Mercedes szalon szervizében a gumiabroncsok felszerelésekor alaposan ellenőrzik, hogy kifogástalan állapotú, és a megfelelő nyomásértékre beállított gumik kerüljenek fel az autóra. Elengedhetetlen a folyadékszintek – fékfolyadék, motorolaj, szervokormányolaj – ellenőrzése is, és érdemes a szakszervizben felülvizsgáltatni az ékszíj- és a fékrendszer állapotát, valamint a fékrendszer tömítettségét is. A fékfolyadék ellenőrző lámpája akkor is kigyulladhat, ha a fékbetéttel van gond, ennek a cseréjét kizárólag szakember végezheti. Ebben az időszakban is alapvető szabály a „látni és látszani” elv. A Mercedes szalon szakszervizének munkatársai átvizsgálják a világító- és jelzőberendezéseket, az ablaktörlő lapátok, valamint a szélvédő- és fényszórómosó-rendszer működését, és elvégzik a szükséges javításokat és alkatrész-cseréket is, természetesen a jármű tulajdonosával mindig egyeztetve.

Kényelem és segítség

A Mercedes-Benz Miskolc szervizére esetleges káresemények esetén is számíthatnak az autósok. Minden típusú autóra teljes körű kárügyintézést vállalnak, akár csereautó szolgáltatással egybekötve. Ezzel a kényelmi szolgáltatással sok időt lehet megspórolni, hiszen nem kell a tulajdonosnak az ügyintézéssel foglalkoznia, biztosítóhoz, bankhoz szaladgálnia. Nem beszélve a legfontosabbról, hogy az autó tökéletes, hibátlan állapotban kerül vissza a gazdájához. A nyáron gyakori jégeső okozta csúnya horpadásokat is nyom nélkül eltüntetik, hiszen a létező legmodernebb technikát használják a javításhoz!

Komfort és praktikusság

Egy jól karbantartott, üzembiztos autóval, megfelelő felszereléssel négy keréken nagy élmény lehet az utazás, kirándulás. Ezek híján azonban rémálommá is válhat. Nemcsak a nyaralást teheti tönkre, de sok közúti baleset forrása is a gépjármű nem megfelelő műszaki állapota. Soha ne induljunk el úgy, hogy a legkisebb kétely is felmerülhet az autó alkalmasságával kapcsolatban! Mindenképpen kérje a Mercedes-Benz Miskolc kollégáinak szakszerű segítségét! A hibátlan működés mellett figyelmet fordítanak a kényelemre is. A Mercedes-Benz gépjárműveknél ellenőrzik a gyári navigáció aktualitását, így nem tévedhetünk rossz útra, könnyen elérhetjük úti célunkat, valamint kollekciós termékeket és eredeti tartozékokat ajánlanak a komfort és praktikusság jegyében. Díjmentesen elvégzik a Mercedes me Adapter utólagos beépítésének vizsgálatát, és az adapter beépítését is.

Bízza járművét a miskolci Mercedes szalon szakszervizére, hogy tényleg azt kapja, amit elvár!

MBM Auto Kft.

Felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz

Miskolc, 26-os út kivezető

Pontos cím navigációba: 48.138582 20.778603

Levelezési cím: 3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 12.

Telefon: +36 46 900 500

Mobil: +36 30 333 8510, +36 30 362 0585

Web: https://mbmauto.hu/

Email: info@mbmauto.hu

