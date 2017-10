Tokaji Szüreti Napok felvonulással és a polgármesterek borával

Tokaj bedugult. Legalábbis szombaton kora délután teljesen igaz volt ez az állítás, hiszen az ősz beköszöntét jelző Tokaji Szüreti Napok rendezvénysorozat második napján, a látványos szüreti felvonuláson nem csupán a belvárosban, de a környékén sem volt egyetlen üres parkolóhely sem és a főtér is megtelt.

A felvonulás és a köszöntők után a tokaj-hegyaljai polgármesterek a hagyományoknak megfelelően a nagyszínpadon adták össze jelképesen azt a szőlőt és aszút, amelyből majd elkészül a polgármesterek bora.

A kulturális programok mellett a kulináris élmények barátai is jól járhattak, hiszen a világhírű tokajit számos standon és pincészetben meg lehetett kóstolni.

A természetes édes borok mellett a száraz borok kedvelői is megízlelhették a nekik kedves tokaji nedűket és a korgó gyomrokat is lehetett csillapítani a bőséges ételkínálatból. Tokaj ezen a hétvégén is a szebbik arcát mutatta meg a várost és a Tokaj-Hegyalját kedvelőknek, akiktől bízvást várható, jövőre visszatérnek.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA