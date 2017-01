Tokaji és egri bor nyerte a Magyar Borszakírók Köre díját

A 2016 áprilisában megalakult, jelenleg 22 tagot számláló szakmai egyesület által szervezett, meghívásos verseny első körébe azok a hazai fehér- és vörösborok kerülhettek be, amelyek a tagok szavazatai alapján 2016-ban “kiemelkedő minőségükkel a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is megfelelnek, illetve nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek bizonyulnak” – tájékoztatta az MTI-t pénteken a Magyar Borszakírók Köre.

A borszakírók kizárólag olyan borokra adhatták voksukat, amelyek a verseny évét megelőző öt évjárat szőlőterméséből készültek, és maradékcukor-tartalmuk nem haladja meg a 12 gramm/litert.

Az eredetileg 18 magyarországi borvidékről és 3 határon túli területről származó 56 fehér- és 48 vörösbort tartalmazó lista három szavazati körben folyamatosan szűkült, és a minősítő kóstolóra a legtöbb voksot szerzett és így a Super 12 listára került 12-12 fehér- és vörösbor kapott meghívást.

A fehérek között Tokajt 6, Egert 3, Balatonfüred-Csopakot, Pannonhalmát és a határon túliakat 1-1, a vörösök esetében Egert, Szekszárdot és Villányt 3-3, a határon túliakat 2 és Etyeket 1 bor képviselte.

A vakteszten a Magyar Borszakírók Körének 12 tagja vett részt, akik két bizottságban, két körben, mindkét alkalommal más-más sorrendben kóstolták és értékelték a borokat. A versenyt az a bor nyerte, amelyik a legmagasabb összesített pontszámot kapta.

A díjakat ünnepélyes keretek között január 28-án adják át a Debreceni Borbarátok Egyesülete szervezésében a debreceni Déri Múzeumban megtartandó rendezvényen.

