Többször is kiírták: minden jegy elkelt

A zenekar ügyvezetője, Szászné Pónuzs Krisztina rendkívül büszke arra, hogy a társulat a nemzetközi köztudatba is bekerült. A következő évadot a hagyományok és az újdonságok egyaránt jellemzik.

A nemzetközi zenei köztudatba bekerülni hatalmas előnyt jelent.” Szászné Pónuzs Krisztina

Az elmúlt évadban 81 koncertet adott a Miskolci Szimfonikus Zenekar, két külföldi turnén járt és más izgalmas programokat is szervezett. Erős évad volt, vagy ez a megszokott?

Szerintem az utóbbi három évet figyelembe véve átlagos évadnak mondható a mostani, a turnék pedig pluszt tettek hozzá. Miskolc számára is dicsőség, hogy a város zenekara a nemzetközi zenei életnek is része lehet, ahol a magyar kultúrát képviseli. Nagyon örülök, hogy Franciaországba hazánk kultúrájának egy kis szeletét vihettük el. Az egyik francia karmester évekkel ezelőtt itt volt nálunk karmesterkurzuson, és általa jutottunk ki Párizsba. Mi pedig javasoltuk a Nyíregyházi Cantemus Kórust, valamint Mozart Requiemjéhez a két szólistát. Így kicsit kultúraközvetítők is lettünk. Meglepett, hogy Párizsban sok magyar volt kíváncsi a koncertünkre, sokan kizárólag miattunk jöttek el az estre. Ott volt a párizsi magyar nagykövet és a Párizsi Magyar Intézet igazgatója is. Úgyhogy méltó környezetben, méltóképpen képviseltük a városunkat. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem egyszerű beilleszteni az évadunkba egy-egy ilyen turnét, hiszen rendkívül sok szervezést igényel, de a végeredmény miatt mindenképpen megéri. A nemzetközi zenei köztudatba bekerülni hatalmas előnyt jelent.

A következő évadban is lesz lehetőség külföldi turnéra?

Jelenleg is folynak egyeztetések. Ami valószínű, hogy 2019 januárjában Ravennába utazunk.

Mi volt az idei évad legnagyobb sikere, és várhatóan mi lesz a következőé?

Az elmúlt évadot úgy ­összességében nagy sikernek tartom. Sok olyan hangversenyünk volt, ami előtt már hetekkel ki kellett írnunk, hogy minden jegy elkelt. Hatalmas volt az érdeklődés a Filmfónia koncertünkre is, a kétezer férőhelyes sportcsarnokot teljesen meg tudtuk tölteni. Jól sikerültek az Újévi koncertjeink, és nagyon örülök annak, hogy rendkívül jó a kapcsolatunk a gyerekekkel, fiatalokkal, valamint a nevelési-oktatási intézményekkel. A Nemzeti Kulturális Alaphoz rendszeresen pályázunk olyan lehetőségekre, melyek kifejezetten az ifjúságnevelő programokat finanszírozzák.

A bérletbemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a következő évad is tartogat meglepetéseket.

Felvesszük az ünnepi köntöst, és nem túl hivalkodóan, de megemlékezünk a zenekar fennállásának 55. évfordulójáról. Mégpedig úgy, hogy igyekszünk nagyon változatos programot összeállítani. Természetesen a fontos eseményekről és zenei évfordulókról továbbra is megemlékezünk. Van például egy komplett Erkel Ferenc-koncertünk, melyen opera-keresztmetszetek csendülnek majd fel. A karmester Medveczky Ádám lesz. Ez nagyon fontos és nívós hangversenyünk lesz. Nagy sikerre számíthatnak a Hangforrás bérletünk koncertjei is, hiszen ez a hangversenysorozat mindig kicsit extra műveket jelent különleges előadókkal. Természetesen a már hagyományosnak számító koncertjeinket is megtartjuk. A kisebbeknek a Ciróka babakoncerteket, a Játsszunk zenét a szimfonikusokkal!, valamint a Hang-Ár sorozatot. Továbbra is együttműködünk a Filharmóniával az ifjúsági hangversenyeken, és ismét eljön hozzánk Lakner Tamás, akinek az elmúlt évadban is nagy sikere volt. Emellett pedig tervezünk egy újabb közös produkciót a Balázs Győző Református Gimnáziummal.

Az új évad új művészeti vezetővel kezdődik. Mennyire változtatja ez meg a zenekar életét?

Egy új művészeti vezető mindig hoz egy kis változást. Úgy látom, hogy Antal Mátyás rendkívül színes egyéniség. Lendületes, energikus, fizikailag és szellemileg egyaránt. Örülök, hogy elvállalta a művészeti vezetői szerepet. Úgy állapodtunk meg, hogy segít nekünk megtalálni a számunkra megfelelő, fiatal utódját. Antal Mátyás egyébként nem ismeretlen a zenekar számára, hiszen szoros szakmai és baráti szálak kötik őt a társulathoz, szinte minden évben járt nálunk vendégkarmesterként. Az ő munkájából a zenekar és a város is profitálni fog.

Hogy lehet egyébként megfelelő művészeti vezetőt találni?

Nem egyszerű. A művészeti vezetés nemcsak vezénylésből áll. A művészeti koncepció, a műsorstruktúra kialakítása, az hogy ki milyen pozícióban üljön a zenekarban, és még sok minden más is a feladatkörébe tartozik. De hogy képes-e és akarja-e ezeket a döntéseket meghozni, ez csak akkor derül ki, ha már együtt dolgozom vele. Tehát valakinek, akit nem ismerek, azt mondani, hogy holnaptól te leszel a művészeti vezető, nem lehet. Véleményem szerint egy fiatal, energikus, de már megállapodott karmestert érdemes hosszú távra szerződtetni. Antal Mátyás segítségünkre lesz abban, hogy a megfelelő embert megtaláljuk majd erre a feladatra. Úgy látom, hogy azok az együttesek működnek jól, ahol megvan a folytonosság. Tehát ahol évadokon, ciklusokon átívelő vezetés és művészeti vezetés van. Kell persze a változatosság, de ezt inkább a meghívott vendégművészek által kell biztosítani. Szükség van egy komoly, erős kézzel és elgondolásokkal rendelkező emberre, akinek hosszú távú gondolatai is vannak.

Hegyi Erika

Névjegy: Szászné Pónuzs Krisztina

Miskolci születésű, gyermekkora óta maga is zenél.

A Miskolci Egyetemen mérnökként, majd a budapesti Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Tavaly szerzett jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser végzettséget a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

2014. október 1-jétől sikeres pályázatot követően kinevezték az együttes ügyvezetőjévé.

Férjezett, 4 gyermek édesanyja.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA