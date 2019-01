Többet erősebbnek tart(ott),de Keresztéte telel az élen

Igencsak szoros a megyei III. osztály Kelet-Borsod csoportjának élmezőnye, ugyanis az őszi idény végén három csapatnak van húsz, háromnak pedig tizenkilenc pontja. Az első helyet a keresztétei gárda foglalja el, mert bár győzelmeinek száma ugyanannyi, mint Olaszliszkáé (6-6), a gólkülönbsége azonban kicsivel jobb, mint riválisáé.

Túlvállalták magukat

A cserehátiaknak a jelenlegi a harmadik szezonjuk a megyei harmadik vonalban: 2016/2017-ben az encsi csoportban a 3. helyen zártak, a 2017/2018-as szezonban a Zemplén csoportban a hetediken.

– Amikor a nyáron tervezgettünk, úgy gondoltuk, jó lenne ott lenni a mezőny első felében, akkor még azok a csapatok is voltak, amelyeket időközben kizártak – kezdte Horváth Tibor, a keresztéteiek elnöke, ügyintézője, játékosa. – Megmaradt az a baráti társaság, ami az előző években volt, egy-két új igazolás történt, de akik jöttek, azok is az ismerősi, rokoni körből kerültek ki. Azt nem reméltük, hogy az első helyen telelhetünk, mindenképpen magunk elé raktam, erősebbnek éreztem magunktól Olaszliszkát, Szikszót, Ináncsot és Taktaszadát. Vilmány, meglepetésre, nem adott le olyan teljesítményt, mint amilyenre az előző bajnokságok eredményei alapján számítottam. Amennyiben visszatekintek a meccsekre, akkor úgy látom, lehetne picivel több pontunk is. Többek között azért, mert Monokon szinte mindenki több góllal nyert, mi viszont kikaptunk kettővel, 4-2-re. Ment a szekerünk, túlzottan akartunk, túlvállaltuk magunkat, emellett hiányzónk is volt, de erre nem lehet fogni a vereséget. Taktaszadán 1-1-re végeztünk, viszont a 89. percig vezettünk…

A 35 fős kistelepülés együttesének irányítója a tavaszról is szót ejtett.

– Előnyünkre szól, hogy hét meccsünk itthon lesz, így jött ki a sorsolásunk, és ez azért nem hátrány – nyilatkozta Horváth Tibor. – A pillanatnyi, az aznapi forma dönthet majd, hogy ki bírja jobban fejben a harcot, a mérkőzéseket. Ezenkívül az is számít, hogy melyik csapatnak mennyi hiányzója lesz, ki dolgozik, ki nem dolgozik. Két-három ember hiánya, ilyen szinten, nagyon sokat jelent, de akár ez az NB I-re is igaz.

A feljutásról

A megyei II. vállalásával kapcsolatban ezeket jegyezte meg a sportvezető – aki nem mellesleg volt kapus is az ősszel, de gólt is lőtt, Monokon, szabadrúgásból:

– A közeljövő még nagyon kérdéses, ugyanis vannak olyan ügyek, amiket még rendeznünk kell. Ha így marad a tabella, és minden problémánkat tudnánk rendezni, akkor vélhetően vállalnánk a felkerülést.

A cserehátiak vezetője azt is elmondta, edzést nem tartanak, így, közös felkészülés nélkül igyekeznek jó eredményeket elérni. Amikor tudják, lehengerelik a pályájukat, a meccsekre való átöltözést pedig a Faluházban oldják meg, amely közvetlenül a pálya mellett található.

ÉM-MI

A megyei III Kelet-Borsod csoport állása

1. Keresztéte 10 6 2 2 30-13 20

2. Olaszliszka 10 6 2 2 34-21 20

3. Szikszó 10 5 5 – 46-11 20

4. Ináncs 10 6 1 3 37-15 19

5. Taktaszada 10 6 1 3 25-13 19

6. Golop 10 6 1 3 25-18 19

7. Hercegkút 10 4 1 5 19-18 13

8. Megyaszó 10 3 1 6 31-38 10

9. Monok 10 3 – 7 21-40 9

10. Vilmány HSE 10 3 – 7 12-31 9

11. Ricse 10 – – 10 8-70 0

12. Abaújkér kizárva

13. Tiszakarád kizárva

VISSZA A KEZDŐOLDALRA