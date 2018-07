Többen támogatták a jó ügyet, mint remélték Kazincbarcikán

Baba Levente történetéről májusban írtunk. Az ősztől már gimnazista srácnak egy ritka szembetegséggel kell együtt élnie, retinaelvékonyodást diagnosztizáltak nála, amely egyfajta csőlátást, színtévesztést eredményez és az éleslátását befolyásolja jelentősen.

Baba István, Levente édesapja akkor elmondta, a szembetegség diagnosztizálásától kezdve megpróbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy fiuk a lehető legteljesebb életet élhesse, annak idején otthonra és az iskolába is vásároltak egy speciális számítógépet, mely lehetővé tette azt, hogy az általános iskolát egyébként kitűnő bizonyítványokkal záró fiú társaival együtt tanulhasson. A gimnázium elkezdéséhez viszont új, hordozható eszközökre volt szükség.

Több, mint várták

Az egyik a Prodigi Connect 12, mely leginkább egy tabletre hasonlít, ez elsősorban a tanulmányok folytatásában segítheti Levit, az eSight névre hallgató szemüveg viszont az egész életét megkönnyíthetné. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a család eredetileg önerőből, illetve segítőkész üzleti partnereinek segítségével próbálta a forrást megteremteni, azonban barátok és helyi civilek felkarolták az ügyet és gyűjtést indítottak. Ez ért véget a közelmúltban, s mint Baba Istvántól megtudtuk nem is kis sikerrel.

„Elsőre el sem hittük, de mindennel együtt kicsivel több, mint kétmillió forint gyűlt össze, úgyhogy a tablet­szerű készüléket már megvásároltuk, Levi pedig elmondhatatlanul örül neki, már személyre szabta a beállításokat és szinte folyamatosan használja, le sem lehet róla szakítani. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítségére lesz ősztől a gimnáziumban, amit már nagyon vár.”

„Segítség lesz persze az is – folytatta –, hogy a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban (Kazincbarcika egyetlen gimnáziuma, ide jár ősztől Levente) pozitívan állnak a dologhoz és azt ígérik, minden segítséget megadnak majd nekik.

„Ráadásul úgy hozta a sors, hogy nem a Levink lesz az egyetlen látássérült az új évfolyamon. Egyeztettünk az iskola vezetésével, akik azt mondták, minden segítséget meg fognak adni mindkét diáknak” – újságolta boldogan István, hozzátéve, hogy ráadásul Levente sincs elkeseredve, mert több korábbi osztálytársával együtt választották ezt az iskolát.

Történtek előrelépések a másik eszköz beszerzését illetően is, egy izraeli gyártó szemüvegét már kipróbálta a fiatal. „Levi elégedett volt ezzel, de mielőtt döntene, egy másikat is ki szeretnénk próbálni, ami tudná segíteni neki a közlekedését is” – hangsúlyozta az édesapa.

Nem hitték volna

Baba István kiemelte, mikor a gyűjtés elkezdődött, gondolni sem mertek arra, hogy ennyi segítséget kapnak.

„Hihetetlen volt megtudni, hogy a tardonai Nyárköszöntő Kavalkádon a környék nyugdíjasklubjai több mint kétszázezer forintot gyűjtöttek össze tombolán, mint ahogy azt is, hogy a Kazincbarcikai Tankerület és a kazincbarcikai önkormányzat akciót szervezett, melynek köszönhetően több mint egymillió forint gyűlt össze azzal a céllal, hogy a fiunk továbbtanulását és mindennapjait jobbá tehessék. Könnyeivel küszködve vette át párom az adományt a városi pedagógusnapon, nehéz beszélni nekem is erről, hiszen még most is elérzékenyülünk mikor arra gondolunk, hogy mennyi jó ember van a világon, akinek megmozdul a szíve, lelke egy ilyen ügy esetén. Sem ekkora nyilvánosságra, sem pedig ilyen támogatási összegre nem számítottunk, hálásan köszönjük a segítséget mindenkinek, cégeknek, intézményeknek, magánszemélyeknek. Biztosak vagyunk benne, hogy ezt Levente meghálálja majd tudásával a társadalom felé programozóként, ahogy azt most tervezi” – zárta gondolatait Baba István.

Tajthy Ákos

