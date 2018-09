Többe kerül a papírzsák

A boltokat különösen súlyosan érinti az a törvény, amely szerint néhány év múlva csak papírzacskókba lehet majd csomagolni a termékeket.

– Az új rendelet sok kérdést vet föl és valószínű kezdetben nehézségeket fog okozni az átállás. Nyilván helyes, hogy tekintettel vagyunk a környezetvédelemre, de sajnos egy papírzsák előállítása sokkal többe kerül, mint egy nejloné, ezért kénytelenek leszünk megemelni a termékek árát – mondta el érdeklődésünkre Papczun Ernő bolt­igazgató.

Nehezebb a papír

– A másik gond, hogy a nejlonzsáknak minimális a súlya. A papírnál pedig valahogy meg kell majd oldanunk, hogy a mérlegelésnél külön csomagolóanyagot használjunk, hiszen a zsákot nem mérhetjük hozzá a termékhez. Jelenleg a pékáru nagy részét papírba csomagoljuk, de amit a vevő magának vesz le a polcról, azt általában nejlonba teszi, mert úgy gusztusosabb és más a megjelenése. Ugyanígy van ez a gyümölcsnél és a zöldségnél is. A szállításnál szintén praktikusabb a nejlon, mert ha odakint elered az eső, sokkal tartósabb. Rengeteg a friss áru, amelyeket kiteszünk a pultba és a vevő kizárólag azért veszi meg, mert gusztusosnak találja, úgyhogy a látvány is nagyban befolyásolja az eladhatóságot – magyarázta.

Több az eldobható

Egyenlőtlenül oszlik meg az újrahasznosítható csomagolás mértéke.

– Nem egészen érthető számomra, hogy mitől környezetkímélőbb a papírzsák gyártása, hiszen rengeteg fa kivágásával és az erdők pusztulásával jár. A papírból készült csomagolóanyag sokszor elhasználódik, mert begyűrjük és ráragasztjuk az etikett címkét. Nem tudom elképzelni, hogyan lehetséges újrahasznosítani. Ugyanakkor más csomagolóanyagok pedig eldobhatóak lettek, például a szifonpatron és a sörösüveg. Korábban ezeket sokkal nagyobb mennyiségben vissza lehetett váltani. Ma a legtöbb sörre rámaratják a márkáját, ezért eldobható és háromszorosra nőtt az ára. Szerintem vissza kellene térni a papírcímkére mindenféle árunál – fejtette ki az igazgató.

Megnőtt a fogyasztás

– Ötvenöt éve vagyok a pályán és még emlékszem rá, hogy 50 kilós zsákból mértük ki a cukrot, a lisztet és textilből készült zsákba öntöttük át. Innen már csak egy lépés volt, hogy polietilénbe kerüljön minden. Amikor még eladó voltam, a hentesárut pergamenpótló papírba tekertük. Ma már a papír alatt van egy műanyag fólia, hogy ne zsírosodjon át, amit ugyancsak le kell majd cserélni. Régen a babot, borsót szintén papírba tettük, de fejlődött a világ. Annyira felfokozódott a fogyasztás, hogy ehhez a boltoknak is alkalmazkodnia kell, mert óriásira nőtt a forgalmuk. Ma már kevésbé jellemző, hogy valaki otthon megtermeli magának kis mennyiségben a zöldséget, gyümölcsöt. Viszont az továbbra is kérdés, hogy a törvény vonatkozik-e majd a külföldi multikra is, vagy csak a hazai boltokra.

ÉM-DA

Meglehetünk a műanyag nélkül is Miskolc - Több olyan kezdeményezés is létezik, mely a műanyagmentességre hívja fel a figyelmet. Egyre nagyobb veszélyt jelent az élővilágra nézve a műanyaghulladék. Év elején körülbelül 150 millió tonna műanyaghulladék úszott a világ óceánjaiban, és ez a mennyiség évente 8 millióval nő. Most még ... Tovább a cikkhez

Ha nem nejlon, akkor mi? Miskolc - A mai háziasszonyok el sem tudják képzelni a vásárlást nejlon­zacskók nélkül. Hazánkban is betiltanák a műanyag zacskókat, mivel azok súlyos veszélyt jelentenek a környezetre. Erre azonban nincs felkészülve például a miskolci Búza téri piac népe. Az árusok azt mondják, tíz háziasszonybó... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA