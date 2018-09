Több százan jótékonykodtak Mezőkövesden

Egész napos jótékonysági autós, motoros és kamionos rendezvényt tartottak múlt szombaton a mezőkövesdi repülőtéren, amelynek bevételét a beteg gyerekeket segítő Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány javára ajánlották föl.

A rendezvényen nemcsak a felnőttek számára kínáltak programokat – drift taxi, felnitartó verseny, autó szépségverseny, autós hangnyomás-próba –, hanem a gyerekeknek is, akik ugrálóvárban, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, meghallgathatták Nyikes Linda énekes műsorát és bűvész­show-n is szórakozhattak, sőt, kipróbálhatták azt is, milyen motorozni, vagy versenyautóban ülni.

Örülünk, hogy erőn felül teljesítve egy szuper kis napot tudtunk összehozni.” Takács Zoltán

Sokan támogatták, segítették

Takács Zoltán, a rendezvény főszervezője elmondta, amikor megálmodta az eseményt, akkor úgy gondolta, hogy összegyűlik a kis autós baráti csapatuk és összegyűjtenek egy kis pénzt Alcsika gyógyulásához. A közelmúltban elhunyt kislány szüleivel nagyon jó kapcsolatot ápol, az édesapja a munkatársa, így nem volt kérdés számára, hogy segíteni szeretne.

Nem is ez volt az első ilyen kezdeményezése. Ötletét barátai is támogatták, a szervezésben pedig segítették. Az érdeklődés nőttön nőtt a közösségi oldalon augusztus 25-re meghirdetett rendezvény iránt, a kezdetben kis volumenűre tervezett akció helyett pedig immár a repülőtérre kellett egy nagyobb szabású eseményt tervezni. Ebben partnere volt az önkormányzat is, a szükséges engedélyek beszerzése után pedig gőzerővel beindult a feltételek és a programok megteremtése.

– Egy reggel jött a szomorú hír, hogy Alcsika angyalka lett. Úgy döntöttünk, hogy ennek ellenére megtartjuk a rendezvényt, mert ha már neki sajnos nem tudunk segíteni, van még nagyon sok beteg gyerek és szeretnénk másokat támogatni – fogalmazott Takács Zoltán. Hozzátette, az eseményt még az előző éjszaka tomboló vihar sem tudta tönkretenni, reggelre mindent a helyére tudtak tenni.

– Reggel nyolckor már érkeztek az első résztvevők. Minden gyerek fülig érő szájjal ment minden állomásunkhoz. Nagyon örülünk, hogy erőn felül teljesítve egy szuper kis napot tudtunk összehozni. Nagyjából 1100 felnőtt és 600 gyermek vett részt a napon, amelyen este felé megemlékeztünk Alcsikáról is, aki miatt létrehoztuk ezt az eseményt. Eljött a családja is, mécsessel és egyperces néma csenddel emlékeztünk a kislányra – mondta Takács Zoltán, aki megköszönte családjának, barátainak a segítséget, s a rengeteg kilátogató embernek azt, hogy támogatták az alapítványt.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA