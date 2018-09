Több száz szülő áll az alacskai óvó bácsi mellett

A példátlan összefogásnak az az oka, hogy szeretett óvodapedagógusuk ellen eljárás indult testi bántalmazás vádjával az egyik új kisgyerek szüleinek feljelentése alapján. Ez az elmúlt héten történt, azóta Mezey Attilát felfüggesztették a munkavégzés alól. A szülők ebbe nem törődtek bele, petíciót írtak és aláírást gyűjtöttek. Ezt a napokban átnyújtották a Berentei Tündérkert Óvoda vezetőjének, Kalász Lászlónénak, mivel az alacskai intézmény a berentei óvoda tagóvodája. A petíciót akkor 450-en írták alá, de azóta ez a szám 550-re bővült, tudtuk meg az egyik szülőtől. A petícióban többek között megfogalmazták, hogy Mezey Attila több évtizeden keresztül lelkiismeretesen, szakmailag megkérdőjelezhetetlenül, a rá bízott gyermekek szeretetét kiérdemelve tevékenykedik, és méltánytalannak tartják, hogy a munkáltató felfüggesztette a munkavégzés alól a pedagógust, majd fegyelmi vizsgálatot kezdeményezett ellene.

Az eset után négy napig nem aludtam, nem ettem…” Mezey Attila

„A petíció aláírói ezúton biztosítjuk támogatásunkról Mezey Attila óvodapedagógust a munkaügyi eljárás során ellene felmerült vádakkal szemben. A vádakat teljes mértékben alaptalannak tartjuk.

Kérjük az intézményvezetőt, hogy mielőbb helyezze vissza Mezey Attila óvodapedagógust állásába” – írják többek között a szülők.

Gyomorszájon

Szerettük volna megtudni, hogy mi történt az alacskai óvodában, de se az óvodavezető, se a település jegyzője nem nyilatkozott lapunknak, azzal az indokkal, hogy a pedagógus ellen munkáltatói és rendőrségi eljárás is folyik.

Hogy miért, arról Mezey Attilától tudtunk meg többet. Elmondása szerint az elmúlt héten az egyik délelőtt épp leültek a gyerekkel, hogy megbeszéljék a teendőket, amikor az egyik kisfiú, akinek ez volt a második napja az óvodában, odaállt elé.

„Nézd csak milyen izmos vagyok, mondta, és befeszítette az izmát. Megtapogattam, és azt válaszoltam, hogy na, öcsém, még sok babot kell megenned, hogy olyan legyen, mint az óvó bácsié. De bokszolni tudok, így a gyerek, és gyomorszájon vágott. Erre én reflexszerűen felkaptam a kezem, ami hozzáért a fejéhez. Ő ezt az édesanyjának úgy mesélte el, hogy megpofoztam. A szülő bejelentést tett az óvodavezetőnél és feljelentést a rendőrségnél, amiben azt is írta, hogy én a gyereket a nyakánál fogva felemeltem. Ezt senki nem látta, és a kisfiún sincs nyoma semmiféle bántalmazásnak” – sorolja az óvodapedagógus.

Már hívták

Hozzáteszi: 27 éve van a pályán, még soha semmi problémája nem volt. Az óvodában minden olyan feladatot is elvégez, ami nem tartozik a munkaköréhez. Ha kell, csapot vagy zárat szerel, máskor játéktárolót készít. A település közösségi életében is fontos szerepet tölt be. Amellett, hogy alpolgármester, sok-sok rendezvényt szervez.

„Óriási meglepetés, hogy ennyien kiálltak mellettem. Az eset után négy napig nem aludtam, nem ettem. Ha a vizsgálatok mégis azt állapítják meg, hogy bántottam a kisfiút, akkor vége, otthagyom a pályát. Bár már három polgármester keresett, hogy menjek dolgozni az ő óvodájukba, és tanítói végzettségem is van, de nevelési vagy oktatási intézményben nem akarok többé dolgozni” – fogalmaz elkeseredve az óvodapedagógus.

A vizsgálatok lezárta után a témát folytatjuk.

ÉM-HE

